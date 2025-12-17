Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Natació

El Club Natació Figueres torna amb tres medalles del Campionat Català d'Hivern

Aniol Oliver, Sara Barneda i Elsa Rubio s'enduen un bronze cadascú

Els nedadors del Club Natació Figueres que van assistir al campionat.

Els nedadors del Club Natació Figueres que van assistir al campionat. / CNF

Redacció

Barcelona

El Campionat de Catalunya d’Hivern Júnior, celebrat a les instal·lacions del Club Natació Barcelona, va comptar amb la participació durant quatre dies de diversos nedadors del CN Figueres. Entre ells van destacar els tres medallistes de bronze del club: Aniol Oliver en els 1.500 metres lliures, Sara Barneda en els 400 metres estils i Elsa Rubio en els 200 metres lliures.

A banda, també van participar Tomàs Valls, Judit Tena, Adrián González i Duna Polo. Els representants del Club Natació Figueres van competir en els relleus 4x100 mixtos i van finalitzar en l'onzena posició. En l'última jornada, Elsa Rubio (100 metres lliures) i Aniol Oliver (800 metres lliures) van disputar la seva segona final del certamen, però van quedar sense poder repetir medalla. Rubio va quedar-ne a prop, sent quarta de la cursa.

