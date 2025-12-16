Bàsquet
El Vilafant sorprèn el Calella per sumar la tercera victòria de la temporada
El Roses, per la seva banda, perd amb claredat a la Bisbal
El sènior masculí del Bàsquet Vilafant va obtenir una victòria de mèrit a casa contra un dels candidats a lluitar per l’ascens. L’equip taronja va tombar el Calella (70-67) en un duel ajustat que va tenir fins a quinze canvis de guanyador durant la primera meitat. En el segon temps, el Vilafant va prendre la iniciativa i, si bé no va ser capaç d'escapar-se en cap moment, va mantenir la regularitat per acabar enduent-se el duel amb tres punts de diferència. Eloi Sala, amb disset punts, i Pau Castillo, amb quinze, van ser els màxims anotadors de l’equip entrenat per Jordi Burgas.
És la tercera victòria de la temporada del Bàsquet Vilafant, que també va guanyar fa dues jornades en el derbi contra el Roses i ocupa ara la desena posició de Segona Catalana. L’equip tancarà l’any a la pista del Premià, aquest dissabte a tres quarts de sis de la tarda.
El Roses, per la seva banda, no va poder donar continuïtat a la victòria de la penúltima jornada i va cedir davant el filial del Bisbal Bàsquet. Els de la capital del Baix Empordà van ser molt superiors i van manar en tot moment a l'electrònic. Al final, la diferència va ser de dinou punts (75-56). Els de Jordi Chacel disputaran la pròxima jornada aquest dissabte a dos quarts de sis, a casa, contra el Salt, sisè classificat.
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda
- Avís per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà
- Desallotjen 'en calent' un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres