Curses
La Tramuntana Trail de la Jonquera, la principal novetat del Valls Catalanes de 2026
La prova es disputarà el 27 de setembre i serà una de les cinc curses altempordaneses de la cinquena edició del circuit
L’espai La Verneda de Prats de Molló va acollir, dissabte passat, l’acte de cloenda de la quarta edició del Valls Catalanes Trailrunning Challenge. Es va celebrar el lliurament de trofeus als guanyadors de l’edició, que aquest 2025 han estat Thomas Villard i Emma Bonnemort, dos exemples del caràcter transfronterer del circuit. A més, es va fer la presentació del cartell de la cinquena edició. La principal novetat pel 2026 serà la incorporació de la Tramuntana Trail, que es disputarà el 27 de setembre entre la Jonquera i el Pertús.
La cinquena edició s’iniciarà el 22 de març amb La Suada d’Agullana i comptarà amb 12 curses repartides entre cinc comarques. Cinc d’aquestes proves es disputaran a l’Alt Empordà: seran les ja esmentades La Suada i la Tramuntana Trail, i la Marxa de la Tortuga de Darnius (26 d'abril), l'Olla de Tapis de Maçanet de Cabrenys (21 de juny) i la Cursa del Fau, també de Maçanet (9 d'agost). En total, es trepitjaran 27 municipis.
Una altra novetat de la cinquena edició serà el nou sistema de puntuació, que permetrà puntuar en totes les distàncies i no només en les mitges maratons i maratons. Jep Corominas, organitzador de l'Olla de Tapis i coordinador del Valls Catalanes a la Catalunya Sud, va apuntar que aquesta novetat pretén passar "dels 1.642 participants d'enguany a entre 4.000 i 5.000".
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda
- Avís per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà
- Desallotjen 'en calent' un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres