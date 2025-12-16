Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Tramuntana Trail de la Jonquera, la principal novetat del Valls Catalanes de 2026

La prova es disputarà el 27 de setembre i serà una de les cinc curses altempordaneses de la cinquena edició del circuit

Emma Bonnemort i Thomas Villard van recollir els seus trofeus de guanyadors.

Emma Bonnemort i Thomas Villard van recollir els seus trofeus de guanyadors. / Valls Catalanes

Redacció

La Jonquera

L’espai La Verneda de Prats de Molló va acollir, dissabte passat, l’acte de cloenda de la quarta edició del Valls Catalanes Trailrunning Challenge. Es va celebrar el lliurament de trofeus als guanyadors de l’edició, que aquest 2025 han estat Thomas Villard i Emma Bonnemort, dos exemples del caràcter transfronterer del circuit. A més, es va fer la presentació del cartell de la cinquena edició. La principal novetat pel 2026 serà la incorporació de la Tramuntana Trail, que es disputarà el 27 de setembre entre la Jonquera i el Pertús.

El cartell del Valls Catalanes Trailrunning Challenge del 2026.

El cartell del Valls Catalanes Trailrunning Challenge del 2026. / Masdh

La cinquena edició s’iniciarà el 22 de març amb La Suada d’Agullana i comptarà amb 12 curses repartides entre cinc comarques. Cinc d’aquestes proves es disputaran a l’Alt Empordà: seran les ja esmentades La Suada i la Tramuntana Trail, i la Marxa de la Tortuga de Darnius (26 d'abril), l'Olla de Tapis de Maçanet de Cabrenys (21 de juny) i la Cursa del Fau, també de Maçanet (9 d'agost). En total, es trepitjaran 27 municipis.

Una altra novetat de la cinquena edició serà el nou sistema de puntuació, que permetrà puntuar en totes les distàncies i no només en les mitges maratons i maratons. Jep Corominas, organitzador de l'Olla de Tapis i coordinador del Valls Catalanes a la Catalunya Sud, va apuntar que aquesta novetat pretén passar "dels 1.642 participants d'enguany a entre 4.000 i 5.000".

