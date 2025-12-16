Ciclisme
El ciclisme altempordanès roda amb força a escala catalana
L’Acte de Cloenda del Ciclisme Català del 2025 reconeix Unai Gironès, Lluís Rius i Alexandre Lladó, tres esportistes de la comarca
L’Alt Empordà va tenir un paper destacat a l’Acte de Cloenda del Ciclisme Català 2025, celebrat aquest dissabte 13 de desembre a la seu de l’INEFC Barcelona i organitzat per la Federació Catalana de Ciclisme. En la cita es va homenatjar els campions catalans, estatals i internacionals de la temporada.
Entre els esportistes reconeguts hi van destacar Unai Gironès i Lluís Rius, tots dos amb podi al Campionat d’Espanya d’Enduro 2025 celebrat a Sant Hilari Sacalm. Gironès i Rius pertanyen al Club Ciclista Vilajuïga. Unai Gironès va aconseguir una meritòria medalla de bronze en categoria Júnior, confirmant la seva progressió dins l’enduro estatal. Per la seva banda, Lluís Rius també va pujar al tercer esglaó del podi en la categoria E-Bike Màster 30, assolint d’aquesta manera el bronze estatal.
L’acte també va servir per homenatjar Alexandre Lladó, ciclista borrassanenc, pels seus èxits internacionals en XCM (marató BTT). Lladó va completar una temporada excepcional proclamant-se guanyador de la General de la Copa del Món XCM Màster, a més d’aconseguir una victòria destacada a la prova de les Dolomites i diverses segones posicions obtingudes a Andorra, Itàlia i l’Alemanya. Aixó, s’ha consolidat com un dels referents de la categoria a escala mundial.
Aquests reconeixements posen de manifest el gran moment del ciclisme altempordanès, que compta actualment amb esportistes que destaquen tant en l’àmbit estatal com internacional i que continuen portant el nom de la comarca als podis més prestigiosos.
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Peralada prepara un retorn Khalid per al davanter català de moda
- Avís per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà
- Desallotjen 'en calent' un immoble ocupat del carrer Nou de Figueres
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”