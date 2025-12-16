Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Ciclisme

El ciclisme altempordanès roda amb força a escala catalana

L’Acte de Cloenda del Ciclisme Català del 2025 reconeix Unai Gironès, Lluís Rius i Alexandre Lladó, tres esportistes de la comarca

Alexandre Lladó, un dels altempordanesos premiats.

Alexandre Lladó, un dels altempordanesos premiats. / Xevi Planas

Redacció

Redacció

Barcelona

L’Alt Empordà va tenir un paper destacat a l’Acte de Cloenda del Ciclisme Català 2025, celebrat aquest dissabte 13 de desembre a la seu de l’INEFC Barcelona i organitzat per la Federació Catalana de Ciclisme. En la cita es va homenatjar els campions catalans, estatals i internacionals de la temporada.

Entre els esportistes reconeguts hi van destacar Unai Gironès i Lluís Rius, tots dos amb podi al Campionat d’Espanya d’Enduro 2025 celebrat a Sant Hilari Sacalm. Gironès i Rius pertanyen al Club Ciclista Vilajuïga. Unai Gironès va aconseguir una meritòria medalla de bronze en categoria Júnior, confirmant la seva progressió dins l’enduro estatal. Per la seva banda, Lluís Rius també va pujar al tercer esglaó del podi en la categoria E-Bike Màster 30, assolint d’aquesta manera el bronze estatal.

Unai Gironès, quart per l'esquerra, amb altres premiats de la categoria d'enduro.

Unai Gironès, quart per l'esquerra, amb altres premiats de la categoria d'enduro. / Xevi Planas

L’acte també va servir per homenatjar Alexandre Lladó, ciclista borrassanenc, pels seus èxits internacionals en XCM (marató BTT). Lladó va completar una temporada excepcional proclamant-se guanyador de la General de la Copa del Món XCM Màster, a més d’aconseguir una victòria destacada a la prova de les Dolomites i diverses segones posicions obtingudes a Andorra, Itàlia i l’Alemanya. Aixó, s’ha consolidat com un dels referents de la categoria a escala mundial.

Notícies relacionades i més

Aquests reconeixements posen de manifest el gran moment del ciclisme altempordanès, que compta actualment amb esportistes que destaquen tant en l’àmbit estatal com internacional i que continuen portant el nom de la comarca als podis més prestigiosos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents