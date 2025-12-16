Primera Catalana
L’Adepaf firma la novena victòria gràcies a una bona segona meitat
L'equip de Marc Delemus tomba el Blanes (66-61) per continuar ferm en el lideratge
La ratxa de victòries de l’Adepaf Txots sembla no tenir aturador i l’equip ja arriba fins als vuit partits consecutius sense perdre. L’últim resultat positiu dels figuerencs va produir-se a casa, contra el Blanes. Va ser un duel especialment renyit en la primera meitat que va acabar resolent-se gràcies a un gran parcial dels de Marc Delemus entre el tercer i el quart període. Si bé l’anotació va estar igualada en la resta del matx, en aquest tram l’Adepaf Txots va arribar a tenir quinze punts d’avantatge i l’embranzida final del Blanes va fer curt a l'hora d'apropar-lo en el marcador (66-61).
Kingsley Chukwugozie i Ferran Díaz, amb setze punts cadascú, van ser els anotadors més prolífics dels de Figueres. L'Adepaf Txots continua una setmana més com a líder en solitari i té just per sota, amb només una victòria menys, el Cabrera, el Palamós i el Vilassar de Dalt.
L’últim partit de l’any serà aquest diumenge vinent a casa, a tres quarts de sis de la tarda, davant el CESET gironí.
