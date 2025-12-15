Bàsquet formatiu
L’UCAP U13 fa història amb una classificació inèdita per a la màxima categoria catalana
L'equip tomba el Bàsquet Girona i el supera en el lideratge en l'últim partit de la fase
L’equip Infantil U13 de l’UCAP de Peralada va assolir una fita històrica aquest cap de setmana passat: va guanyar el Bàsquet Girona en l’últim partit de la fase i va certificar, així, la classificació per a la categoria Preferent A, la màxima divisió del bàsquet formatiu català. Aquest fet té una transcendència única en l’esport altempordanès, ja que mai cap equip femení o masculí de la comarca s’havia classificat per al nivell més alt del bàsquet a escala catalana.
L’UCAP, entrenat per Guillem Pascua, necessitava guanyar per avançar el Bàsquet Girona, quedar primer de grup i pujar de manera directa tot evitant el play-off. Tot i que el conjunt gironí va tenir l’ajuda de jugadores que solen jugar una categoria per sobre, les de Peralada van remuntar a l’últim quart per acabar vencent per tres punts (54-51). L'equip altempordanès ha tancat la lliga amb deu victòries i dues derrotes en dotze partits, i un total de 679 punts a favor i 534 en contra.
