🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Futbol Zone 1x05: la jornada, al detall
Amb anàlisi, veus especialitzades i connexions des dels punts clau del país, Moeve Futbol Zone torna avui amb una nova entrega que vol entendre el futbol on realment passa: dins del joc i dins de les aficions.
Nova cita aquest 15 de desembre amb Moeve Futbol Zone, que torna amb un menú carregat d’actualitat, debat i mirades diferents sobre el futbol espanyol. Christian Blasco es tornarà a posar al capdavant del programa per ordenar un cap de setmana intens, amb la jornada 16 de LaLiga EA Sports com a eix principal i diversos fronts oberts a Hypermotion i la Lliga F Moeve.
El programa arrencarà amb l’editorial de Blasco, un espai breu però clau per contextualitzar el moment de la temporada, quan el calendari s’estreny i les conclusions comencen a pesar més que les excuses.
El primer bloc d’anàlisi arribarà de la mà de Xavi Espinosa, encarregat de repassar classificació, resultats i pròxims compromisos a LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i la Lliga F Moeve. Una panoràmica necessària per entendre com arriben els equips a aquest tram decisiu abans de l’aturada nadalenca.
El debat central tindrà noms propis. Albert Fernández i Irati Vidal s’asseuran a la taula de tertúlia per desgranar la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Claus tàctiques, estats de forma i lectures competitives d’una jornada que pot marcar tendències clares en la lluita pels objectius de cada equip.
Moeve Futbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Un dels blocs més extensos del programa arribarà amb la Connexió Moeve, que aquesta vegada mirarà cap a les Balears. Miguel Chacártegui, periodista del Diario de Mallorca, analitzarà en directe la situació esportiva del RCD Mallorca, abans d’obrir la conversa sobre la jornada 18 de LaLiga Hypermotion, una categoria que continua oferint una igualtat màxima i canvis constants a la part alta i mitjana de la taula.
L’atenció al futbol femení arribarà de la mà de Maria Tikas, que repassarà el més destacat de la jornada 14 de la Lliga F Moeve, amb actuacions que continuen consolidant projectes i futbolistes que reclamen protagonisme en una competició cada vegada més competitiva.
A Futbol per a tothom, el programa donarà veu a una història diferent. Pedro Suñén, entrenador del Real Zaragoza Genuine, serà entrevistat per parlar sobre inclusió, desenvolupament esportiu i la seva experiència a la Liga Genuine Moeve, una competició que torna a recordar que el futbol també és formació, valors i oportunitat.
Abans del tancament, Joaco Soneira connectarà amb el carrer a la seva secció de Xarxes socials, amb un vídeo d’opinió sobre l’actualitat i una selecció de les imatges més representatives de la jornada.
Moeve Futbol Zone es presenta avui amb la mateixa premissa de sempre: analitzar el futbol des de diferents angles, amb veus que el viuen des de dins i una mirada que va més enllà del marcador.
