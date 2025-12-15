Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Futbol

L'empordanès Roger Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll, però no serà operat

El davanter del Llevant arrossegava unes molèsties des de feia una setmana

Brugué es posa les mans al cap durant un partit contra el Ray.

Brugué es posa les mans al cap durant un partit contra el Ray. / Kai Forsterling / EFE

Redacció

EFE

València / Figueres

El davanter del Llevant Roger Brugué (Bàscara, 1996) pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll esquerre, segons ha informat el club valencià en un comunicat en el qual ha avançat que seguirà un tractament conservador i no serà intervingut quirúrgicament. El jugador arrossegava unes molèsties des de feia una setmana, quan el Llevant es va enfrontar a Osasuna, i el club va confirmar aquest diumenge l'abast de la lesió després de ser sotmès a diferents proves.

Segons el club, els serveis mèdics "optaran per un tractament conservador i el retorn als entrenaments queda supeditat a l'evolució de la lesió", per la qual cosa es descarta una intervenció quirúrgica. Si d'aquí a un parell de mesos, no hi ha millora, caldrà veure si cal que passi per la sala d'operacions. Brugué ha jugat fins ara una mica més de 900 minuts en Lliga i encara no ha marcat en els quinze partits en els quals ha participat en LaLiga EA Sports.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
  2. Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
  3. Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
  4. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  5. Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
  6. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  7. Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
  8. A la sessió del programa Orienta de Figueres, la majoria d'assistents eren immigrants i es va deixar de banda el català

Figueres obté el llum verd del tribunal Català de Contractes per a adjudicar el servei de neteja

Figueres obté el llum verd del tribunal Català de Contractes per a adjudicar el servei de neteja

L'empordanès Roger Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll, però no serà operat

L'empordanès Roger Brugué pateix un trencament del lligament lateral extern del genoll, però no serà operat

Avís hidrològic per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà

Avís hidrològic per crescudes sobtades de rius i rieres a l'Alt Empordà

Quants diners es queda Hisenda dels premis de la Loteria de Nadal?

Quants diners es queda Hisenda dels premis de la Loteria de Nadal?

Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes i servirà a Rodalies, busos i mitja distància

Sánchez anuncia un abonament únic de transport que costarà 60 euros al mes i servirà a Rodalies, busos i mitja distància

Una de freda i una de calenta pel CER l’Escala

Una de freda i una de calenta pel CER l’Escala

L’UCAP U13 fa història amb una classificació inèdita per a la màxima categoria catalana

L’UCAP U13 fa història amb una classificació inèdita per a la màxima categoria catalana

Una investigación publicada en 'Health Policy' destaca la sanidad basada en valor como clave en la transformación de los sistemas sanitarios europeos

Una investigación publicada en 'Health Policy' destaca la sanidad basada en valor como clave en la transformación de los sistemas sanitarios europeos
Tracking Pixel Contents