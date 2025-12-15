Tenis taula
Una de freda i una de calenta pel CER l’Escala
En un cap de setmana de doble jornada, l’equip costaner tomba el cuer, el Burgos, però perd en el derbi català amb el Borges
En un cap de setmana de doble partit a la Sala Polivalent de l’Escala, el CER va resoldre els enfrontaments amb una victòria i una derrota. El balanç no deixa del tot satisfet el club escalenc, però li serveix per fugir, encara que només sigui per un sol punt de marge, de la zona de descens.
El primer partit, divendres, va ser la visita del Burgos. El CER va alinear Chih-Wei Yeh, Gilles Sohan i Iker González i no va patir en excés per tombar el cuer destacat de la Superdivisió (4-1). El mateix resultat, però en contra, va produir-se en el clàssic català de diumenge contra el Borges. El CER l’Escala va tenir els tres mateixos representants a la cita. Chih-Wei Yeh va sumar l’únic punt escalenc del dia i va perdre el duel restant per 3-2 contra l’argentí Horacio Cifuentes, en un dels millors partits que ha acollit la Sala Polivalent de l’Escala.
L'equip tornarà a l'acció el mes de gener, el divendres dia 9, a la pista del Cajasur de Priego, l'actual campió de lliga i líder de la classificació.
