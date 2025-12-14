L'Escala rep una maneta del Can Vidalet en el pitjor diumenge de la temporada
Les nombres baixes anxoveres el duen a ser golejat i caure fins a la cinquena posició
L'Escala no ha sabut sobreposar-se a les baixes i ha caigut golejat a casa contra el Can Vidalet (2-5). El club espluguí, que arribava com el tercer conjunt menys golejador del grup, ha viscut una autèntica festa gràcies a aprofitar la feblesa defensiva dels locals. Els de David Gurillo no han estat còmodes en cap moment: han patit de valent a darrere, no han fluït al davant i han trobat a faltar enormement els jugadors sancionats (Youssef, Gelmà i Elian) i el lesionat Josu.
El Can Vidalet ha estat millor des del principi. L'Escala tremolava cada cop que els del Baix Llobregat superaven el mig del camp, perquè cada transició es transformava en una ocasió de gran perill. José Enrique ha fet el primer dels visitants superat el minut 21. Els anxovers no estaven bé, però han igualat amb una diana de Marc Bech després d'una passada d'esperó d'Expósito (35'). No havia ni acabat de celebrar que Isaac Padilla, en una de les nombroses centrades laterals del Can Vidalet, ha anotat l'1-2 (37'). Encara quedaven dos gols en una primera meitat boja: Aparicio, en una falta directa en la qual el porter rival ha estat poc encertat, ha igualat a dos (43') i José Enrique, a tocar del descans, ha aprofitat un rebot per firmar el doblet i posar el 2-3.
El gol del davanter ha fet mal a un l'Escala que no havia jugat com sol fer-ho, però que havia quedat a segons de marxar amb empat a la mitja part. En el segon temps, David Gurillo ha sumat pólvora amb l'entrada de Sanku i del jove Nabil. El canvi ha tingut efecte quasi immediat, ja que el davanter gambià ha provocat un penal. L'ha tirat ell mateix, però ho ha fet de la pitjor manera, amb un xut tou i a mitjana altura que Iván ha aturat. El penal errat ha sentenciat mentalment uns anxovers que no han tornat a revifar en la mitja hora llarga que restava de partit.
L'Escala no ha sabut fer patir els rivals en els minuts restants i el Can Vidalet ha fet sang al voltant del minut 80, amb un doblet exprés de Marc Reinhardt (77' i 79'). La maneta ha deixat descol·locat l'equip de David Gurillo, gens acostumat enguany a veure's en aquesta situació. El dur empat de la jornada anterior a Vilassar, en una pluja de targetes en contra que va deixar els escalencs molt enfadats amb l'actuació arbitral, ha tingut un clar efecte també en aquesta jornada. El 2-5 és un cop dur als interessos de l'Escala. L'equip cau fins al cinquè lloc i buscarà acabar bé l'any contra un altre dels bons equips del grup, el Vilanova, dissabte vinent a les quatre de la tarda.
