El Peralada es queda sense puntuar en la seva visita a Vic (1-0)
El gol de Pius Quer a 5 minuts pel descans acaba amb les opcions de puntuar dels alt-empordanesos
Pau Cambronero
El Peralada no ha pogut sumar cap punt en la seva visita a la capital d'Osona, contra un rival que abans de la jornada ocupava places de descens amb només 8 punts. El partit ha estat equilibrat, però a cinc minuts del descans Pius Quer ha avançat el conjunt de l’Hipòlit Planàs. A la represa, els xampanyers han intentat capgirar el marcador, però el Vic ha sabut aguantar l’avantatge i, tot i l’embranzida final dels alt-empordanesos buscant l'àrea amb centrades laterals, la victòria ha acabat sent a favorable dels locals.
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
- Un individu molesta i agredeix verbalment passatgers en un tren entre Figueres i Barcelona: “La gent estava atemorida”
- Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
- Els inicis a la docència: de "sense papers" a funcionari
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada