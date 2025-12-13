El Figueres guanya solvència, però continua sense idees en atac (0-0)
L’equip de Jordi Grabulosa no en fa prou de dominar i empata contra el Bosc de Tosca a Vilatenim
Si bé hi ha hagut prou ocasions per trencar la igualtat, el 0 a 0 d'aquest dissabte a la tarda contra el Bosc de Tosca explica amb precisió la situació actual del Figueres. La Unió ha guanyat solvència amb Jordi Grabulosa i és un equip més dominador que en l'inici de temporada, però encara li falten armes per fer mal. Contra el Bosc de Tosca, els de l'Alt Empordà sumen un punt contra un rival directe que no els serveix per abandonar la part mitjana de la taula.
La Unió ha anat de menys a més davant el conjunt olotí. Després d'una sortida freda que quasi suposa un ensurt important pels locals, la primera part ha estat marcada per la igualtat. El Figueres ha tingut la pilota tot i alinear un mig del camp inèdit amb Zou i Pugi -debutant com a titular- compartint doble pivot. L'ex de l'Escala ha jugat els noranta minuts i ha tingut un paper protagonista en la creació, ocupant diverses alçades i gaudint de certa llibertat. El blanenc també ha ensenyat les primeres mostres del seu gran cop de pilota tant en els desplaçaments llargs com en la pilota parada. Les dues grans ocasions del primer temps han arribat a tocar de la mitja part: primer, Ferran López ha creuat una volea que ha fregat el segon pal i, just després i a l'altra porteria, Ferretti ha aturat un u contra u sorgit d'una falta d'entesa en la defensa de la Unió.
A la segona meitat s'ha vist la millor versió dels de Jordi Grabulosa. El Figueres s'ha establert en el camp contrari durant una bona estona i el Bosc de Tosca s'ha vist obligat a anar traient aigua i renunciar a l'atac. Els locals, això sí, han patit per generar situacions clares de gol. A la frescor en el terç final no se li ha afegit prou malícia per inaugurar el marcador. Només Sicka, Ferri i Santi, incorporat en el minut 61, s'han apropat, amb massa timidesa, a la primera diana.
A mesura que han passat els minuts l'equip visitant s'ha atrevit a arriscar-se una mica més i ha fet treballar Ferretti, inèdit des del descans, en un atac ràpid en el minut 70. El Figueres ha vist com el seu rival avançava uns quants metres i, llavors, ha intentat buscar porteria a través d'atacs més ràpids. La falta d'idees ha condemnat els interessos unionistes i cap d'aquestes situacions ha esdevingut realment clara. A l'altre gol de Vilatenim el Bosc de Tosca, el segon conjunt menys golejador del grup, tampoc ha tingut prou verí. Tot plegat semblava dur els ingredients necessaris per acabar en 0 a 0, i així ha acabat sent. El duel s'ha tancat l'ha tancat la mala notícia de l'expulsió d'Albert Genís, que ha vist dues grogues del tot evitables per protestar.
Ara, la Unió és novena amb quinze punts, si bé podria perdre alguna posició depenent dels resultats aliens en una Primera Catalana molt anivellada. L'equip està encara en zona de ningú a la lliga. Els figuerencs semblen haver esbrinat la manera de mantenir-se rocosos, però no troben la inspiració ofensiva i, a més, no fan de Vilatenim un fortí per sumar els tres punts de manera regular. El Figueres buscarà tancar l'any amb victòria dissabte vinent (16h) en el camp d'un Granollers en línia ascendent.
