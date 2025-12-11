Míchel: “Livakovic em va dir que no volia jugar. Ara mateix només tinc un porter disponible”
El tècnic aclareix que el croat no vol jugar amb el Girona perquè té decidit canviar d’equip per poder estar al Mundial
Assegura que mai ha tingut el dilema a la porteria. “No puc comptar-hi perquè no vol. Espero que al mercat d’hivern trobem una solució”
Marc Brugués
El partit de demà contra la Reial Societat ha quedat eclipsat avui per la conferència de premsa prèvia de Míchel en què ha aclarit el tema de la porteria. “Ara mateix només tinc un porter disponible”, ha deixat clar el tècnic revelant públicament, per primera vegada, que Livakovic s’ha negat a jugar. “No ho faig per mi, sinó per l’afició, que ho necessita saber”. El tècnic ha explicat els fets fil per randa des que va arribar el croat el darrer dia de mercat. “És un porter important i m’agrada. Quan va arribar necessitava un procés. No parlava la llengua i havia d’entendre la nostra manera de jugar. Després de perdre amb el Llevant 0-4 jo encara no veia preparat Livakovic per jugar a Bilbao. Ell al seu cap sí. Té una línia de temps i objectius diferents dels del Girona. Ell necessita jugar pel Mundial, no pel Girona”, ha detallat. El madrileny ha continuat. “És un tio sincer. Jo també. Em va dir que no volia estar aquí i que no pot jugar perquè vol estar en un altre equip. Jo li vaig dir que jugaria a la Copa i em va dir que no”. Això va ser fa tres mesos i des de llavors, hem tingut dues converses més i la resposta ha estat sempre la mateixa”. A partir d’aquí, ha desitjat que no li passi res a Gazzaniga a Anoeta o contra l’Atlètic “pel nostre bé”.
Amb un to alt per deixar-ho clar, he reiterat que “ara mateix només tinc un porter” alhora que ha fet una defensa aferrissada de Gazzaniga. “Va jugar a Ourense a la Copa amb 38 de febre. Fa tres anys que fa coses molt bones. Ha tingut errades com tothom però el seu compromís està fora de dubte. Amb Livakovic no puc comptar-hi perquè no vol. Espero que el problema es resolgui al mercat d’hivern”, ha dit obrint la porta a que el croat se’n vagi o es quedi. “Fins al gener tenim un problema”.
La diferència de criteris temporals en el procés per veure si podia entrar a l’equip o no ha deixat fora Livakovic del Girona. “Jo li demanava paciència i ell no la tenia perquè els objectius eren diferents. Li vaig dir que ja no era un problema. Ara ja no he de decidir. No m’agrada esbombar converses privades. No defenso la meva posició sinó la d’un porter que fa tres anys que és aquí fent coses molt bones”.
Pel que fa al partit a Anoeta, Míchel recupera Ounahi i Arnau Martínez i manté les baixes de Krapyvtsov, David López, Van de Beek, Portu, Juan Carlos, Abel Ruiz i Stuani. “Per esforç i intensitat no quedarà. En vam tenir a Elx. Necessitem també joc i guanyar duels en defensa i en atac. Saber patir i gaudir contra un equip que té molt bons jugadors”.
