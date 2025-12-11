Futbol
Jordi Gonzalvo celebra la història del Figueres en la presentació d''Al compàs de la pilota'
L'exentrenador estrena llibre i rememora anècdotes de les seves tres etapes a la banqueta de la Unió, en un acte celebrat al Cercle Sport
Jordi Gonzalvo, exentrenador de futbol, va presentar aquest dimecres al vespre el seu llibre Al compàs de la pilota al Cercle Sport de Figueres. Va estar acompanyat del periodista Jordi Sunyer -amb qui ha compartit durant anys les narracions futbolístiques de TV3- i de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef. Va ser la primera presentació del llibre que Gonzalvo ha fet lluny de la seva Barcelona natal; un fet que, tal com va remarcar-se durant l'acte, té tot el sentit del món, ja que va entrenar en tres etapes la Unió Esportiva Figueres. La presentació va centrar-se en aquesta trajectòria unionista i va celebrar la història del club durant els anys setanta i vuitanta.
L'entrenador va expressar la seva emoció per la presència d'exjugadors a qui va entrenar entre l'antic camp del Far i el llavors recentment inaugurat Estadi de Vilatenim, com Pere Vilarrodà, Anton Brugués, Quim Ferrer o Pere Gratacòs, entre d'altres. A alguns d'ells els va dirigir durant la seva primera etapa, quan només tenia trenta-dos anys, en la temporada 1979/1980. "Figueres és una ciutat que m'inspira catalanisme i per a mi, que soc molt català, entrenar la Unió va ser un orgull", va afirmar Gonzalvo.
L'entrenador i Jordi Sunyer van recordar algun dels capítols més destacats de les seves estades a la banqueta figuerenca, com l'ascens a 2a B de la 1982/1983, a Sevilla; un 6-2 contra el Reus, llavors líder, l'abril del 1980 ("un cop d'efecte brutal per a mi i els jugadors", va recordar), o el debut amb el primer equip d'un Tito Vilanova que tenia només quinze anys i del qual va ser el principal valedor abans del seu fitxatge pel Barça. També va haver-hi espai per rememorar moments més amargs, com l'enorme pressió que va patir per ascendir a Primera en la seva tercera etapa (1988/1989), els acomiadaments "que no va entendre mai", i la "il·lusió" fallida de crear un organigrama per garantir que la base de jugadors del club sorgís de l'Alt Empordà.
