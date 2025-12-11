Tenis taula
El CER l'Escala, amb cap de setmana de dos partits per fugir de la zona vermella
El cuer Burgos, divendres, i el Borges lleidatà, diumenge, són els dos rivals que visitaran la Polivalent escalenca
El Tramuntana disputarà un sol partit a casa amb la mateixa intenció d'escapar del descens
El CER l'Escala és desè a Superdivisió i només l'average el salva d'ocupar, jugades set jornades, les places de descens. El bagatge de quatre punts amb una sola victòria suposa un inici bastant pobre de cara a les aspiracions del club de mantenir-se un any més a la màxima categoria. Aquest pròxim cap de setmana, els escalencs disputaran dos partits a casa i disposaran, així, d'una bona oportunitat per escapar de la zona vermella.
El primer dels partits serà divendres a les sis de la tarda, a la Polivalent de l'Escala, contra el Burgos 2031. L'equip castellà és el cuer destacat de la lliga. No ha sumat cap punt, compta tots els seus partits per derrota i només ha pogut guanyar 8 dels 36 duels que ha disputat. El registre fa pensar que el CER, que també tindrà el factor pista a favor, hauria de sumar els dos punts del matx, però l'exigència de la Superdivisió no permetrà relaxar-se. El segon dels partits del cap de setmana serà diumenge a les onze del matí i serà un dels dies especials de la temporada: un clàssic català davant el Borges. El conjunt lleidatà té vuit punts i ocupa les posicions de competició europea, però la transcendència del derbi més repetit dels últims anys en el tenis taula català promet igualtat.
Missió similar a Figueres
Qui sí que està en descens, encara que empatat a punts amb un altre conjunt, és el Tennis Taula Tramuntana. La Superdivisió femenina també tindrà doble jornada de lliga, però l'equip figuerenc descansarà en la primera i, per tant, només disputarà un sol matx com en un cap de setmana regular. Ho farà diumenge a les onze del matí, a casa, contra el Son Cladera mallorquí. El Tramuntana, com el CER, buscarà sumar almenys un punt que l'ajudi a deixar enrere l'inici complicat de temporada.
