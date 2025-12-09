Moeve Fútbol Zone 1x04 – Entrevista a Piqué: Els riscos de Flick, Araujo, Andorra…
Gerard Piqué va ser el gran protagonista de l’últim programa de Moeve Fútbol Zone, amb una entrevista exclusiva en què dissecciona la situació del Barça, el Reial Madrid i els seus projectes a l’Andorra i a la Kings League.
La quarta entrega de Moeve Fútbol Zone va tornar aquest dilluns amb una taula plena de temes, entrevista exclusiva a Gerard Piqué i la sensació que el futbol espanyol entra en unes setmanes on cada detall pesa.
Christian Blasco va obrir el programa amb el seu editorial habitual, un arrencada que serveix per situar l’espectador en un cap de setmana on les tres grans competicions del país van deixar històries per explicar.
El repàs informatiu va anar a càrrec de Xavi Espinosa, que va portar el ritme de la secció d’Actualitat i titulars. Cinc minuts intensos per ordenar classificació, resultats i allò que ve en el calendari immediat, tant en LaLiga EA Sports com en LaLiga Hypermotion i la Liga F Moeve. Entre inèrcies canviants i marcadors inesperats, va quedar clar que la competició no dona treva.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure en totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i en les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El bloc central va tenir una tertúlia de nivell. Albert Blaya i Jaume Naveira es van asseure davant de Blasco per desgranar la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El debat va girar entorn de decisions tàctiques, moments de forma i claus competitives que comencen a perfilar el mapa de la temporada. Una conversa amb ritme i sense embuts, d’aquelles que permeten entendre millor per què alguns equips creixen i d’altres s’encallen.
Després va arribar la Conexión Moeve, aquesta vegada mirant cap a Castelló. Ismael Mateu, periodista d’El Periódico Mediterráneo, va explicar des de dins les situacions esportives de dos equips que vénen demanant atenció: un Villarreal obligat a reaccionar i un CD Castellón que viu una Hypermotion cada vegada més exigent. Una anàlisi directa, de proximitat, que va aportar la perspectiva que només dona qui conviu cada dia amb tots dos clubs.
El programa va canviar d’òrbita amb l’arribada de Maria Tikas, encarregada de repassar la jornada 13 de la Liga F Moeve. Actuacions destacades, noms propis que emergeixen i una competició on la joventut torna a reclamar protagonisme. Una ullada necessària a com es mou el futbol femení en aquestes setmanes clau.
A Fútbol para todos, Jaume Marcet va posar damunt la taula una realitat diferent: el torneo de promesas FC Futures. Un espai que funciona gairebé com una finestra al demà del futbol nacional. Marcet va repassar les joves figures que van passar pel torneig i que, qui sap, potser d’aquí uns anys asomaran en competicions professionals.
Abans de tancar, Joaco Soneira va prendre el relleu amb la seva secció de Redes sociales. Un vídeo d’opinió gravat a peu de carrer, la veu espontània de l’aficionat, i la ja habitual selecció d’imatges de la jornada: les fotos que condensen, en un gest, l’esperit del cap de setmana.
Amb un menú variat i una mirada que busca anar més enllà del titular, Moeve Fútbol Zone va afrontar la seva última entrega amb la mateixa premissa de sempre: explicar el futbol espanyol des de dins, amb veus que ho viuen de veritat.
