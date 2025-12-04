Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El peraladenc Bru Freixa es proclama campió de Catalunya de kàrting amb només quinze anys

El jove pilot de l'RC2 Racing Team certifica el títol a Vic

Bru Freixa a Motorland, aquesta temporada.

Bru Freixa a Motorland, aquesta temporada. / Cedida

Redacció

Redacció

Peralada

El pilot peraladenc Bru Freixa Teixidor, de quinze anys, s’ha proclamat campió de Catalunya de kàrting en la categoria X30-Senior. Freixa ha aconseguit un total de sis victòries absolutes i tres podis per assegurar-se el títol. El de Peralada competeix amb l'equip RC2 Racing Team i va certificar el triomf el cap de setmana passat, en l'última prova disputada a Vic. Abans, el Campionat l'havia dut també als circuits de Sallent, Xiva i Móra d'Ebre.

Bru Freixa, en plena competició.

Bru Freixa, en plena competició. / Cedida

Aquesta temporada, el jove pilot també ha competit en el Campionat d’Espanya de kàrting, i ha aconseguit acabar entre els deu primers classificats en les proves de Motorland (Aragó) i Xiva (Comunitat Valenciana). Va pagar la malastrugança a les dues proves restants de Campillos (Málaga) i Zuera (Saragossa), en les quals va trencar el motor. Bru Freixa també va participar en la cursa internacional IAME WINTER CUP i va arribar a les semifinals.

De cara a la temporada vinent, Freixa vol compaginar els estudis a l’Institut Cendrassos de Figueres, on actualment cursa primer de Batxillerat, i la participació en les EURO-SERIES, el Campionat d’Espanya i el Mundial de kàrting.

El peraladenc Bru Freixa es proclama campió de Catalunya de kàrting amb només quinze anys

