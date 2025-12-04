Motor
El peraladenc Bru Freixa es proclama campió de Catalunya de kàrting amb només quinze anys
El jove pilot de l'RC2 Racing Team certifica el títol a Vic
El pilot peraladenc Bru Freixa Teixidor, de quinze anys, s’ha proclamat campió de Catalunya de kàrting en la categoria X30-Senior. Freixa ha aconseguit un total de sis victòries absolutes i tres podis per assegurar-se el títol. El de Peralada competeix amb l'equip RC2 Racing Team i va certificar el triomf el cap de setmana passat, en l'última prova disputada a Vic. Abans, el Campionat l'havia dut també als circuits de Sallent, Xiva i Móra d'Ebre.
Aquesta temporada, el jove pilot també ha competit en el Campionat d’Espanya de kàrting, i ha aconseguit acabar entre els deu primers classificats en les proves de Motorland (Aragó) i Xiva (Comunitat Valenciana). Va pagar la malastrugança a les dues proves restants de Campillos (Málaga) i Zuera (Saragossa), en les quals va trencar el motor. Bru Freixa també va participar en la cursa internacional IAME WINTER CUP i va arribar a les semifinals.
De cara a la temporada vinent, Freixa vol compaginar els estudis a l’Institut Cendrassos de Figueres, on actualment cursa primer de Batxillerat, i la participació en les EURO-SERIES, el Campionat d’Espanya i el Mundial de kàrting.
