Premis
El Club de Vela La Ballena Alegre rep el guardó a l’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat als Guardons de l’Esport 2025
El reconeixement premia el projecte “Conèixer per Preservar: Navegació Conscient”, destinat a convertir l'esport nàutic en una eina de sensibilització ambiental, recerca aplicada i inclusió social
El Club de Vela la Ballena Alegre (CVBA) ha estat distingit amb el guardó a l’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat dels Guardons de l’Esport 2025, guardó impulsat per la Fundació Catalana per a l’Esport que reconeix iniciatives exemplars en els àmbits dels valors, la innovació, la sostenibilitat i l’impacte social dins de l’esport català. Aquest reconeixement premia la trajectòria del Club com a referent internacional en la integració de la sostenibilitat, la innovació i el compromís social en l’esport nàutic.
El projecte “Conèixer per Preservar: Navegació Conscient” ha estat la clau d’aquest guardó. Aquesta iniciativa converteix la pràctica de l’esport de la vela en una eina de sensibilització ambiental, recerca aplicada i inclusió social, mitjançant accions concretes per a la conservació marina, la circularitat a la indústria nàutica i la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Aquest model és conegut com el “Model Ballena”.
“Aquest guardó representa l’esforç col·lectiu d’un equip compromès i d’una xarxa de col·laboradors que comparteixen una mateixa visió: la d’un esport capaç de cuidar el planeta, educar les noves generacions i generar un impacte positiu en la comunitat”, ha expressat Panxo Pi Sunyer, vicepresident del Club. El reconeixement també posa en valor la importància de les aliances com a pilar del projecte: el Club de Vela la Ballena Alegre ha col·laborat recentment amb entitats com Fundació Cruyff, Fruites Font, Club Nàutic Escala, Indigo Life, Turtl Project, Empordamar Company, Projecte Sèpia, Fundació Alive, Green Sport Flag o Play eSailing.
De cara al futur
El CVBA treballa ara per aplicar la filosofia de “navegació conscient” als grans esdeveniments del 2026, com la Costa Brava Spring Cup, el Campionat del Món d’IQ Foil Youth & Junior i la Copa d’Europa de Patí a Vela. Tots tres esdeveniments es plantegen com a laboratoris d’innovació sostenible, on cada regata serà una oportunitat per reduir l’impacte ambiental, promoure la inclusió i difondre la cultura marítima i el respecte pel medi.
