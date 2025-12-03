Bàsquet
L’UCAP de Peralada llueix els seus onze equips i 150 jugadores
El sènior U25, novetat d'aquesta temporada, ha començat la lliga amb una dinàmica de resultats molt positiva
L’UCAP de Peralada va presentar els seus equips aquest cap de setmana passat. Enguany, el club té un total de 150 jugadores i 20 entrenadores i entrenadors, repartits entre nou equips federats, un conjunt de veteranes i l’Escoleta.
El sènior U25 de l’UCAP és una de les grans novetats d’aquesta temporada 2025/2026 entre el repertori de categories del club. L’equip està disputant la lliga Sots-25 gironina i, en vuit jornades, només ha perdut un partit. L’últim enfrontament va dur el jove conjunt a Fornells. Tot i no brillar en atac, la bona defensa peraladenca va frenar les locals i va fonamentar una nova victòria (34-48).
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Dídac Lee: “L'Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà