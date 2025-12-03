Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

L’UCAP de Peralada llueix els seus onze equips i 150 jugadores

El sènior U25, novetat d'aquesta temporada, ha començat la lliga amb una dinàmica de resultats molt positiva

Fotografia conjunta dels equips durant la presentació.

Fotografia conjunta dels equips durant la presentació. / UCAP

Redacció

Peralada

L’UCAP de Peralada va presentar els seus equips aquest cap de setmana passat. Enguany, el club té un total de 150 jugadores i 20 entrenadores i entrenadors, repartits entre nou equips federats, un conjunt de veteranes i l’Escoleta.

L'U25 peraladenc en l'últim jornada.

L'U25 peraladenc en l'últim jornada. / UCAP

El sènior U25 de l’UCAP és una de les grans novetats d’aquesta temporada 2025/2026 entre el repertori de categories del club. L’equip està disputant la lliga Sots-25 gironina i, en vuit jornades, només ha perdut un partit. L’últim enfrontament va dur el jove conjunt a Fornells. Tot i no brillar en atac, la bona defensa peraladenca va frenar les locals i va fonamentar una nova victòria (34-48).

