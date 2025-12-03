Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crossfit

El crossfitter Cesc Palomo suma una victòria internacional al palmarès

Tanca la temporada amb el primer lloc del Málaga Throwdown

Cesc Palomo durant la competició.

Cesc Palomo durant la competició. / MTH

Redacció

Redacció

Málaga

Cesc Palomo, atleta de crossfit del club 77 Feet Figueres, continua dominant el panorama internacional en la categoria màster +60. El figuerenc va quedar primer del certamen Málaga Throwdown, representant Espanya i enfrontant-se als millors atletes estrangers durant tres dies competició.

Cesc Palomo en el centre del podi.

Cesc Palomo en el centre del podi. / MTH

Va ser l’última prova d’una temporada històrica per Palomo, en la qual també ha acabat entre els deu millors del mon en els Crossfit Games, als Estats Units, i ha liderat el rànquing estatal i europeu de la seva categoria d'edat. L'atleta ha obtingut tots aquests èxits mentre lluita contra un càncer.

TEMES

Tracking Pixel Contents