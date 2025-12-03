Crossfit
El crossfitter Cesc Palomo suma una victòria internacional al palmarès
Tanca la temporada amb el primer lloc del Málaga Throwdown
Cesc Palomo, atleta de crossfit del club 77 Feet Figueres, continua dominant el panorama internacional en la categoria màster +60. El figuerenc va quedar primer del certamen Málaga Throwdown, representant Espanya i enfrontant-se als millors atletes estrangers durant tres dies competició.
Va ser l’última prova d’una temporada històrica per Palomo, en la qual també ha acabat entre els deu millors del mon en els Crossfit Games, als Estats Units, i ha liderat el rànquing estatal i europeu de la seva categoria d'edat. L'atleta ha obtingut tots aquests èxits mentre lluita contra un càncer.
