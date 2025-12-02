Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quarta Catalana

El Sant Miquel de Fluvià recupera el lideratge i la Jonquera perd el primer partit de la temporada

Els fluvianencs guanyen amb patiment a Siurana i aprofiten l'empat entre el Bàscara i el Verges

El Palau-saverdera sorprèn els fronterers amb una remuntada

L'Elit Palau-saverdera celebra la victòria contra la Jonquera.

L'Elit Palau-saverdera celebra la victòria contra la Jonquera. / EFCPS

Siurana / Palau-saverdera

A Quarta Catalana, setmana de contrastos pels líders dels dos grups altempordanesos. En el grup 2, el Sant Miquel de Fluvià torna a somriure i a ocupar la primera plaça en solitari, mentre que la Jonquera, en el grup 1, va patir la primera derrota de la temporada contra el Palau-saverdera.

El Sant Miquel va aconseguir una patida victòria en el camp del Siurana (2-3). L'equip visitant va avançar-se aviat, amb gols matiners de Sergio Bonillo (5') i Mustafa Sarr (20'). El Siurana va retallar distàncies abans del descans i, quan feia poc que havia començat el segon temps, el mateix Sergio Bonillo va ser expulsat i va deixar el Sant Miquel amb deu. Tot i això, el líder va ampliar la distància amb un tercer gol de Mutarr Jallow (83') i el segon del Siurana, obra de Josep Martí en l'afegit, no va tenir cap transcendència.

Una acció del Verges-Bàscara.

D'aquesta manera, el Sant Miquel de Fluvià deixa dos punts enrere el Bàscara, l’equip que l’havia igualat a la taula en la jornada anterior. Els de Teixi van empatar a zero contra el rocós Verges, un altre dels candidats a l’ascens i l’únic conjunt encara imbatut. El Medes l'Estartit, que també vorejava el lideratge, va caure a casa contra un sorprenent Viladamat (1-3) i ja està cinc punts per sota del primer classificat. Entre la nòmina de candidats s'afegeix ara el que ja és el conjunt més en forma de la lliga, el Camallera, que aquest dijous podria col·locar-se colíder si guanya el partit pendent amb l'Armentera.

Favor entre veïns

En el grup 1, la Jonquera continua liderant, però ho fa ara amb un sol punt de marge. Els fronterers van perdre el seu primer partit de la temporada a Palau-saverdera (3-1), després de jugar més de mig partit amb un home menys per l'expulsió d'Aliou. La Jonquera va fer el primer gol del matx, però el Palau va poder remuntar gràcies als gols de Barneda (27'), Fransu (60') i Álvaro Montoro (90'). Tot darrere dels blanc-i-verds, un veí del Palau, el Roses City B, continua intractable. Va vèncer amb claredat a Cabanes (0-3) i posa pressió sobre els jonquerencs, amb només un punt menys a la classificació.

Notícies relacionades i més

La jornada va deixar altres resultats destacats en el mateix grup. El Selvatans, que també afrontava la setmana sense haver perdut, va caure amb estrèpit en la visita al Base Roses B (6-1). El Cistella, al seu torn, acumula nou dels darrers dotze punts. Els últims tres els va treure de la golejada a l'Espolla (5-0), amb doblets de Pau Domènech i Damià Satué.

