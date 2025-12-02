Moeve Fútbol Zone 1x03: Barça líder, derbi sevillà i la lluita a la Hypermotion
Amb anàlisi, veus especialitzades i connexions des dels punts clau del país, Moeve Fútbol Zone torna avui amb una nova entrega que busca entendre el futbol on realment passa: dins del joc i dins de les aficions
Moeve Fútbol Zone va tornar aquest dilluns, 1 de desembre, amb un programa que va arribar carregat de lectures: una jornada 14 que va moure peces a LaLiga EA Sports, un derbi sevillà que prometia conversa durant dies i una Lliga Hypermotion que tornava a comprimir-se per la part alta. A les 20.00, Christian Blasco va obrir l’emissió amb el seu editorial habitual, un marc necessari per entendre per on va respirar el futbol espanyol en aquest tram de la temporada.
Després d’aquest inici, Xavi Espinosa va agafar el relleu per ordenar què havia deixat el cap de setmana a la Lliga EA Sports i a la Lliga Hypermotion: resultats que van canviar dinàmiques, equips que afinen la seva forma i un calendari que entra ja en setmanes decisives abans de l’aturada nadalenca.
El bloc central del dia el van firmar Eloy Mencía i Alfredo Martínez, que van arribar al programa per debatre a fons allò que havia passat en la jornada 14. Entre estats de forma, decisions tàctiques i alguna lectura que se’n va escapar del marcador, la tertúlia va buscar dibuixar un mapa clar del moment actual de la competició.
Aquest tram també va incloure l’entrevista de la setmana, aquesta vegada amb un protagonista que va arribar en bon moment: Carles Aleñá, jugador del Deportivo Alavés, que va conversar sobre el seu rol a l’equip, les sensacions del vestidor i les claus del creixement del conjunt babazorro.
Moeve Fútbol Zone
El programa es va poder veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats van participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El viatge del dia va continuar amb la Connexió Moeve, aquesta vegada des d’Andalusia. El periodista Álex Mérida, d’El Correo de Andalucía, va aportar context, sensacions i claus del derbi sevillà, un d’aquells partits capaços d’alterar el ritme emocional de tota una ciutat.
A la segona meitat del programa, el focus es va dividir en dos grans blocs. D’una banda, la situació de la UD Las Palmas, analitzada per Carla Gil, periodista de La Provincia; i de l’altra, l’última hora de la Lliga Hypermotion, que es va debatre a la taula amb els tertulians. A això s’hi va sumar la mirada imprescindible de María Tikas, que va explicar la història darrere d’Edna Imade, jugadora de la Reial Societat, una de les veus joves més interessants del futbol femení actual.
El bloc ‘Fútbol para todos’ va portar un reportatge diferent: una peça que va posar el focus en la història humana darrere del Real Betis Genuine, un recordatori que el futbol té moltes vides i no totes passen per l’elit.
Per tancar, va arribar el torn de Joaco Soneira, que va acostar un vídeo d’opinió gravat al carrer i les imatges més destacades de la jornada, aquelles que capturen el cap de setmana millor que qualsevol crònica.
