Primera Catalana
El Figueres continua entonat per endur-se el duel directe amb el Premià
L'equip suma quinze dels últims divuit punts i és sisè
El sènior femení del Figueres viu un bon moment de forma després d’un inici erràtic a Primera Catalana: l’equip suma cinc victòries en els últims sis partits; l’última, aconseguida diumenge passat contra un rival directe com el Premià (2-1). Altempordaneses i maresmenques arribaven separades per un sol punt i la igualtat també es va reflectir en l’enfrontament. Laia Palomeras va ser el factor decisiu en atac. Va fer un doblet a la primera meitat (24’ i 41’) que va marcar distància en el marcador durant bona part del partit. El Premià va fer el seu únic gol passat el minut 90.
Ara, la Unió és sisena amb dinou punts. El diumenge 14 de desembre visitarà l'equip que té just per sobre, l'Andorra, en un partit pertinent a la dotzena jornada.
