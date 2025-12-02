Bàsquet
L’Escolàpies presenta els seus catorze equips federats i aprofita per homenatjar l'àrbitra Yasmina Alcaraz
L'ace va reunir unes 450 persones
El Club Bàsquet Escolàpies de Figueres va presentar els seus equips per a la temporada 2025/2026: un total de catorze conjunts federats, a més de l’equip de l’Escola de Bàsquet. L’acte de presentació es va celebrar a les instal·lacions de les Escolàpies i va comptar amb l’assistència d’unes 450 persones.
L’esdeveniment va aprofitar per homenatjar la castellonina Yasmina Alcaraz, àrbitra professional de bàsquet que va formar part de l’Escolàpies en els seus inicis en l'esport. Alcaraz va fer un obsequi al club de diverses de les samarretes que ha dut com a col·legiada en competicions com l’ACB.
