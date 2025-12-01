Curses
La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà
La prova atlètica passarà, en un any de canvis organitzatius, la barrera dels mil participants
Expi Porras, encarregada dels voluntaris, retrata les claus de l'auge de la cursa
La novena edició de la Mitja Marató no ha tingut, enguany, el seu procés d'organització més senzill, però el creixement de la cursa figuerenca no se n'ha ressentit. De fet, tot el contrari: en un any de canvis a la junta de l'Associació Atlètica Mitja Marató de Figueres i d'obres que obliguen a modificar el recorregut tradicional, la prova superarà els mil participants. El número ja sona prou bé, però és la reacció del públic el que realment ha sorprès l'organització. Les primeres 800 inscripcions es van esgotar en poc més de dues setmanes i, un cop es va decidir ampliar el número, més de cent places van volar en només cinquanta-dos minuts. Una "sorpresa" total per a l'equip d'una Mitja que es disputarà diumenge vinent, 7 de desembre, al matí.
Quines són les claus d'aquesta febre? Una d'elles ha de ser l'interès per la samarreta daliniana, valora Expi Porras, una de les incorporacions més recents a la junta directiva: "Hi ha hagut molta demanda, molta gent ens demana de comprar-la sense córrer la cursa, però no la podem vendre, ja que som una associació sense ànim de lucre i també hi ha la qüestió dels drets d'imatge del quadre". L'element estètic suposa un valor afegit a una cursa que fa anys que ha adoptat el caràcter dalinià com a part de la seva manera de ser. La samarreta d'aquest any, amb la popular obra Gala placídia a la part capdavantera, és segurament l'exemple més clar d'aquesta relació.
El "ganxo" de la samarreta tampoc és l'únic motiu de l'èxit. Expi Porras explica que "és una suma de factors: cada cop hi ha més gent que corre i que s'engresca ràpidament amb aquest esport, que cadascú pot fer pel seu compte". L'auge del running ha multiplicat darrerament les inscripcions a les curses populars. El recorregut de la Mitja i de la seva versió de deu quilòmetres és l'últim punt que destaca Porras. "A molts corredors els agrada participar en una cursa que travessa la ciutat de manera diferent, tal com es fa també en altres proves com la Cursa de Sant Josep, l'Entrepobles... i passar també per municipis propers com Cabanes, Peralada o Vilabertran", valora. Els canvis de trajecte per obres impediran que aquesta novena Mitja tingui un recorregut homologat, però duran a passar per nous carrers i traslladaran la sortida des de la Pujada del Castell fins al carrer Monturiol.
La força del voluntariat
Els voluntaris són el motor silenciós de tota cursa. També en el cas de la Mitja de Figueres, que en reunirà uns cent cinquanta en total -dos-cents, si se suma l'ajuda dels diversos cossos policials. Expi Porras és l'encarregada de coordinar el voluntariat, amb l'ajuda de Protecció Civil. Va assumir el càrrec aquest juny passat, tot rellevant Toni Corona. La gestió li està suposant temps i esforç, però la valoració que fa de l'experiència és del tot positiva: "La resposta de la gent és una passada, i destaco especialment els voluntaris dels pobles, que estan ajudant d'una manera meravellosa". Entre tots ells es faran càrrec, per exemple, dels avituallaments, la gestió de la sortida i l'arribada i el marcatge del circuit.
"Ens organitzem en responsables per a cada zona. A més, estem intentant fer un mapa per a tots els voluntaris que faciliti la coordinació", apunta Expi Porras. Com a premi, els voluntaris rebran una bossa amb material i, atenció, la sol·licitada samarreta daliniana de la Mitja. Una recompensa més que justa per l'ajuda prestada.
Mirada al futur
Després de la novena vindrà la desena, i des del dia de la presentació ja se'n sent parlar. Llavors, el regidor d'esports de Figueres, Pere Montserrat, va instar l'organització a "assolir nous horitzons". Expi Porras, en representació de la junta, segueix també aquesta línia. Avança que hi ha la idea d'ampliar participants, "potser fins als mil cinc-cents", valorant abans quanta gent és capaç d'abastar la cursa i la ciutat. Un cop celebrada aquesta novena edició es començarà a pensar ja en el desè aniversari. La Mitja i, sobretot, els seus adeptes demanen a crits un pas més.
