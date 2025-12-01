Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CER l’Escala suma un punt insuficient en la visita a Alzira (3-3)

L'equip es col·loca 1-3, però falla a l'hora de sentenciar el matx i s'ha de conformar amb un punt

Els jugadors de l'Alzira i el CER l'Escala.

Els jugadors de l'Alzira i el CER l'Escala. / Cedida

Roger Illa

Alzira

El CER l’Escala va sumar el segon empat consecutiu a Superdivisió, aquest cop contra un rival directe per la salvació, l’Hortitec Alzira. El conjunt escalenc va fer un bon partit a la pista dels valencians i va avançar-se dos cops en el marcador, però no va ser suficient per endur-se la victòria i el CER es va haver de conformar amb un empat insuficient de cara a l'objectiu de deixar enrere la part baixa.

Samuel Kulczycki va fer el primer punt del partit. L’Alzira va empatar a continuació i Chih-Wei Yeh i, de nou, Kulczycki van obrir l’escletxa fins a l’1-3. El taiwanès Yeh va tenir l’oportunitat de fer l’1-4 que hauria suposat la victòria, però va fallar i, amb 2-3, Xavier Peral va caure tot deixant el definitiu 3-3.

Aquesta setmana, el CER l'Escala no jugarà cap partit i la lliga es reprendrà el divendres 12 de desembre contra el cuer, el Burgos. Serà cap de setmana de doble partit: el diumenge 14, l'equip rebrà el Borges en una nova edició del clàssic del tenis taula català.

TEMES

