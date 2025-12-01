Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

L’Adepaf Txots queda sol al capdavant de Primera gràcies a una contundent victòria a casa (99-56)

Els figuerencs aprofiten un inici fulgurant per sumar la vuitena victòria de la temporada

L'Adepaf celebra la vuitena victòria de la temporada.

L'Adepaf celebra la vuitena victòria de la temporada. / CB Adepaf

Roger Illa

Figueres

Després de diverses setmanes compartint la primera posició amb altres equips, l’Adepaf Txots ja és, un cop finalitzada la novena jornada, el líder en solitari de Primera Catalana. L’equip figuerenc no va fallar a casa, en la visita del CB La Garriga.

Els de Marc Delemus van dominar el partit des del primer minut i van establir una distància inicial quasi impossible de remuntar: acabat el primer quart, manaven en el marcador per 30 a 3. En els tres períodes següents no va haver-hi tanta diferència, però l’Adepaf Txots va poder anar augmentant l’escletxa fins a tancar el marcador trenta-tres punts per sobre (99-56).

És la setena victòria consecutiva, i la vuitena a la temporada, de l’Adepaf. El diumenge 14 de desembre, els figuerencs tindran una visita difícil a la pista del Blanes.

