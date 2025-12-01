Primera Catalana
Dos gols in extremis donen una victòria agònica al Palamós davant el Figueres (2-1)
La Unió guanyava en el minut 88, però els del Baix Empordà van capgirar el marcador en l'afegit
Pau Cambronero
El Palamós es va endur una victòria agònica en el derbi empordanès contra el Figueres. El partit va estar marcat per la igualtat, ja previsible, entre dos equips que arribaven separats per només un punt a la classificació. La primera part va estar travada i amb poques ocasions. Tant Palamós com Figueres es van mostrar imprecisos, i el joc no va trobar continuïtat. Així i tot, en els últims cinc minuts del primer temps els unionistes van aprofitar un córner favorable i, després d’una acció embolicada dins l’àrea, amb diversos rebots entre defenses i davanters, la pilota va caure als peus de Joel Casado, que va superar el porter palamosí.
A la represa, els tres canvis introduïts pel tècnic Carles Polvillo van donar aire a un Palamós que va sortir decidit a capgirar el marcador. El degà va anar a totes i va generar nombroses ocasions, però el porter figuerenc, Nacho Ferretti, va sostenir els seus amb intervencions de molt mèrit. El partit es va obrir, i el Figueres també va disposar d’opcions per ampliar la distància, però els dos porters van mantenir els seus equips dins del duel.
Quan semblava que el 0–1 seria definitiu, una centrada rasa va ser rematada per Nil Moyano, que va fer l’empat i va encendre l’estadi en l’últim minut de xoc. Amb l’empenta del gol, el Palamós va continuar buscant la remuntada i, només dos minuts després, una nova centrada lateral mal refusada pel porter figuerenc va ser aprofitada per un Pau Ramos que va enviar la pilota a la xarxa i va culminar un triomf agònic per als del Baix Empordà. Amb el 2-1 al marcador hi va haver una petita trifulga que li va costar l’expulsió a Ferrón. La Unió és, ara, desena amb catorze punts a la classificació.
