Un Palamós-Figueres allunyat de l’èxit passat
El degà del futbol català i el conjunt de l’Alt Empordà van encadenar vibrants derbis gironins del 1989 al 1993 a la Segona Divisió
Jordi Bofill
Van ser quatre temporades que ara queden molt lluny, però que alguns nostàlgics recordaran aquesta tarda, coincidint amb el Palamós-Figueres (17 hores). El partit ja no correspon a la Segona Divisió, com passava llavors, sinó que es disputa amb els dos clubs a la Primera Catalana. Abans, Palamós i Figueres aixecaven passions; però ara pateixen. L’enfrontament, malgrat tot, assegura fortes emocions.
A la gespa no hi seran Gratacós, Moratalla, Cándido, Quique Yagüe, Tab Ramos, Altimira, Jordi Condom, Luis Cembranos, Lima, Orejuela o Vílchez. A les banquetes tampoc no s’asseuran Peiró, Waldo Ramos, D’Alessandro, Roberto Álvarez, Juanjo Díaz o Pichi Alonso. Ara al damunt del terreny de joc els protagonistes seran Sergio Garcia, Oussama Ouchen, Pau Ramos, Valentin Caminos, Albert Genís, Nil Banega, Joel Casado o Javier Ferrón, dirigits per Carlos Polvillo i Jordi Grabulosa.
Un punt de diferència
En la classificació, al Palamós i al Figueres els separa un lloc i un punt de diferència. El degà del futbol català és sisè amb 15 punts, mentre els figuerencs són setens amb 14 després de la reacció amb l'arribada de Jordi Grabulosa en el lloc d'Hèctor Símón. La categoria està dominada pel Juventus-Lloret i l’Argentona, ambdós amb 21, en llocs d’ascens i promoció, respectivament. El tercer és el Banyoles, que optaria a una possible promoció, amb 17.
I les dinàmiques, què expliquen? El Palamós fa tres partits que no guanya (derrotes a Tossa i Torroella i empat amb el Banyoles); el Figueres, ve de guanyar un mes després contra el Sant Jaume de Llierca i suma un 4 de 6 amb el nou tècnic, amb empat a camp del líder inclòs.
