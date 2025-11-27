Bàsquet
L'Adepaf celebra la tornada total a Figueres: "Com a casa, enlloc"
Tots els equips del club de bàsquet tornen a jugar i entrenar a la capital de l'Alt Empordà, després d'uns anys repartits per la comarca
El Club Bàsquet Adepaf torna a tenir tots els seus equips jugant i entrenant a Figueres. Els deu conjunts federats de l'entitat, a més de l’equip de diversitat funcional, han tornat aquesta temporada a la zona poliesportiva de la capital altempordanesa, després d'uns anys repartits per pobles de la metròpoli. El club va voler-ho commemorar amb un acte al restaurant Txots, el patrocinador principal de l'Adepaf.
L’acte va reunir el president del club, Oriol Rabert; el capità del primer equip, Marc Juanola; el regidor d’Esports, Pere Montserrat; el responsable de la CEBA, Carles Pujol, i Anna Reixach, directora de Txots. Oriol Rabert va celebrar la tornada i va expressar la "il·lusió" de tornar a Figueres, però no es va oblidar d'agrair l’ajuda de Peralada, Castelló d'Empúries i Llançà, municipis on han jugat alguns conjunts del club durant els darrers anys. El dirigent va apuntar que la situació de l'Adepaf pot millorar més: "Encara queda feina al davant, ja que estem molt estrets".
Sobre aquest tema, el regidor d'Esports Pere Montserrat va explicar que s'està treballant en un tercer pavelló i que s'espera que aquest any 2026 es pugui avançar en la matèria. Montserrat va celebrar que l'Adepaf "sigui a Figueres, al seu lloc natural", i va destacar el paper del club en la projecció de la ciutat.
Marc Juanola, capità del sènior masculí de l'Adepaf Txots, és un dels actius del club més satisfets de tornar a disputar els partits com a local al Poliesportiu Roser Llop. Forma part d'una plantilla que, enguany, està formada per una gran majoria de jugadors de la casa. Juanola va créixer a la base figuerenca, va passar uns anys fora i en la seva tornada a l'Adepaf, explica, li va "saber greu no poder tornar al pavelló de Figueres". En l'inici d'aquesta campanya admet que el retorn a la pista central del Poliesportiu està donant "un punt extra a l'equip, perquè com a casa no s'està enlloc". Paral·lelament, Juanola apunta que la novetat "fomenta el contacte entre tots els equips del club" i, també, el "sentiment de pertinença, ja que els jugadors de la base poden venir més fàcilment a veure els partits del sènior".
El jugador altempordanès va analitzar aquest inici de temporada, en el qual l'Adepaf Txots colidera el grup 2 de Primera Catalana amb 7 victòries i una sola derrota. L'arribada de Marc Delemus a la banqueta està funcionant, de moment, de cara a l'objectiu de ser a la part alta. Marc Juanola ja el coneixia, ja que havia coincidit amb ell en la seva etapa a Vic: "En Marc és un entrenador molt metòdic, que ens exigeix el màxim i que té la virtut que cada jugador extregui les seves qualitats". L'equip figuerenc no podrà baixar el llistó si vol tornar a Copa Catalunya per la via ràpida: només el campió del grup ascendirà directament, i els resultats en aquest inici indiquen que hi haurà diversos aspirants a ocupar aquesta primera posició.
