Tercera RFEF
La Catalunya més xampanyera: la Selecció CATUEFA convoca tres jugadors del Peralada
Llorenç Busquets, Carles Gallardo i Master Omar Kanteh seran els tres jugadors del club que disputaran aquesta setmana la fase prèvia de la UEFA Regions Cup
Formaran part d'una selecció de jugadors de Tercera RFEF i Lliga Elit i s'enfrontaran a la Comunitat Valenciana, divendres, i a la de Madrid, diumenge
Aquest cap de setmana no hi haurà jornada a Tercera Federació, però això, a Peralada, no és sinònim de descans. El club xampanyer estarà ben atent al que faci la Selecció Catalana Amateur, que tindrà entre els seus integrants a tres futbolistes del club: Llorenç Busquets, Carles Gallardo i Master Omar Kanteh. Formaran part d'una convocatòria de divuit homes per als partits contra la Comunitat Valenciana (divendres a les 11:30h) i la Comunitat de Madrid (diumenge a les 11:30h). Una sisena part de la Selecció CATUEFA, com se la sol anomenar, tindrà els colors verd-i-blancs.
La Selecció Catalana es juga ser campiona d'Espanya. Si queda primera del grup amb València i Madrid, o aconsegueix ser una de les tres millors segones d'entre els cinc grups, obtindrà el bitllet per a la fase intermèdia de finals de gener. Si supera aquesta hipotètica eliminatòria a partit únic, serà a la fase final. Allà no només estarà en joc el títol estatal, sinó també l'accés a la UEFA Regions Cup, competició que enfrontarà, l'any 2027, les regions guanyadores de cada país. Catalunya no ha guanyat mai el torneig. Sí que ho han fet, per exemple, el País Basc (2005), Castella i Lleó (2009), Galícia (2023) i Aragó (2025).
El Peralada i el Vic aporten tres jugadors a la cita, només per sota dels quatre de la Fundació Grama.
"És el resultat de la feina ben feta pel Peralada en els últims cinc anys". Llorenç Busquets està complint enguany la seva cinquena temporada consecutiva en el club, una xifra destacable en una categoria en la qual no se solen firmar contractes llargs. Busquets, de Girona, va arribar quan encara no havia complert els vint-i-dos anys. Amb el temps s'ha convertit en un dels jugadors de més confiança d'Àlex Marsal, a través de la seva qualitat a l'extrem i a la doble punta i al seu incansable treball defensiu. Sobre la selecció, el davanter expressa "la sort" que té d'experimentar "una oportunitat que pocs podem tenir".
Tant Llorenç Busquets com Carles Gallardo i Master Omar Kanteh han estat entrenant diversos dies amb la Selecció durant els últims dos mesos. El programa formava part de la preselecció i la preparació per a la fase prèvia de la Copa de les Regions de la UEFA. "Els entrenaments van ser normals: no van ser tampoc una prova, però el fet de jugar sempre un partit final donava molta informació als entrenadors sobre com érem els jugadors", relata Llorenç Busquets.
La CATUEFA no competia des de finals de 2023 i la tornada, per tant, suposava un repte a l'hora de renovar quasi per complet la plantilla. Finalment, està conformada per una base de jugadors no professionals, quasi tots ells del grup català de Tercera Federació i amb un sol integrant de Lliga Elit (Jan González, de l’Atlètic Sant Just). El Peralada és el segon club més representat a l'equip, empatat a tres amb la Unió Esportiva Vic i just per sota de la Fundació Grama, que hi aporta quatre actius.
A Peralada, objectiu play-off
Un cop disputada l'"aturada de seleccions" de Tercera, la lliga es reprendrà el primer cap de setmana de desembre. El Peralada tindrà una cita exigent amb la visita del tercer classificat, l'Hospitalet, al Municipal. Està sent un inici de temporada irregular dels d'Àlex Marsal: continuen sent un equip rocós i difícil de vèncer (només han perdut tres partits), però els està costant sumar de tres en tres. Llorenç Busquets, tant protagonista aquesta temporada com en les anteriors, defensa que el Peralada va pel bon camí: "És cosa de millorar petits detalls i, si seguim en la mateixa línia, tot acabarà sent com en els últims anys". El Peralada és vuitè i té el play-off d'ascens a quatre punts. Res inabastable per un conjunt a qui, com remarca Busquets, "li van bé els finals de temporada".
