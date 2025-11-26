Conflicte laboral
Un milió d’euros de multa per tenir 79 operaris 'sense papers' al Camp Nou
Treball acredita que la companyia Extreme Works, una de les subcontractes que operen a l’estadi, va cometre una falta molt greu en matèria d’estrangeria
Gabriel Ubieto
La Inspecció de Treball dependent de la Generalitat de Catalunya ha pogut acreditar que 79 treballadors originaris de Turquia han sigut treballadors sense els permisos en regla a les obres del Camp Nou. L’autoritat laboral ha imposat una sanció molt greu a l’empresa Extreme Works, una de les subcontractes que operen a l’estadi blaugrana, i haurà d’abonar en concepte de multa un total d’1,09 milions d’euros, segons va poder saber El Periódico -diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- de fonts coneixedores del cas.
Extreme Works, a preguntes d’aquest mitjà, va reconèixer haver rebut la notificació de la sanció i va declinar fer declaracions al respecte: "Ho estem analitzant amb el nostre equip jurídic".
La Generalitat conclou així la investigació iniciada el 25 de setembre a instàncies del sindicat CCOO i penalitza aquesta subcontracta, que davant les queixes dels treballadors va respondre acomiadar-los en massa i, al que va acceptar, enviar-lo a Turquia novament. Pràcticament tots els empleats portats des d’altres països per aquest grup empresarial –que opera al Camp Nou a través de tres societats– han treballat mesos sense autorització. No és la primera empresa que opera a les obres del Camp Nou que és sancionada per Inspecció de Treball per portar treballadors d’altres països sense contracte o sense els permisos en ordre.
La resolució d’Inspecció de Treball desmenteix la versió que va sostenir fins fa poc Extreme Works, que reduïa a "uns quants" els treballadors que podien estar operant amb la documentació caducada o directament sense tenir-la. I suma un nou expedient a la llista d’irregularitats que l’autoritat laboral ha anat detectant entre la xarxa de subcontractes des que es van iniciar els treballs de remodelació de l’estadi. En total ja han transcendit tres milions d’euros en sancions i requeriments, derivats de més de 200 expedients sancionadors.
El conflicte laboral a Extreme Works va esclatar fa unes setmanes, quan diversos treballadors volien tornar a Turquia per visitar els seus éssers estimats i es van adonar que havien estat operant sense permís de treball en regla. Una empresa pot traslladar empleats des de l’estranger per prestar serveis en un altre país, però per ha de tenir-los contractats prèviament i no fer-ho expressament per cobrir aquesta obra, a més de comunicar el trasllat a l’autoritat laboral i complir altres garanties.
"Ens van enganyar"
Extreme Works no va complir amb aquestes garanties en el cas de 79 empleats, com ha acreditat Treball, apressat l’administrador de la societat per la promesa de diners que li feia Limak, la constructora a la qual el FC Barcelona va encarregar l’obra. Necessitaven personal de manera immediata per acabar una obra civil que no ha parat d’acumular retards, i des d’Extreme Works han proveït de manera irregular soldadors, electricistes i altres perfils qualificats.
"Ens van enganyar. Quan ens van portar aquí ens van dir que tot estava arreglat, que tot seria legal i no era cert. Si ho haguéssim sabut abans, no hauríem vingut", explica un dels treballadors a aquest mitjà. La resolució dels expedients i futures responsabilitats addicionals per a Extreme depenen ara de la Policia i de la Delegació de Govern, competents en matèria d’estrangeria.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau