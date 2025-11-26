Quarta Catalana
El Bàscara puja al lideratge gràcies a l’ensopegada del Sant Miquel
En el grup 1, el líder la Jonquera pateix, però torna a sumar els tres punts
El Bàscara continua entonat en el grup 2 de Quarta Catalana i, des de diumenge passat, és el nou colíder de la lliga. L’equip blaugrana va guanyar amb claredat contra el Vilamalla (4-1). Al seu torn, el Sant Miquel de Fluvià, que encara no havia perdut, va caure a casa contra el Borrassà (0-2). Gràcies a la combinació de resultats, bascarencs i santmiquelencs empaten ara dinou punts. Encara no s’han enfrontat, però el Bàscara té ara mateix un millor gol average, fet que el col·loca momentàniament en la primera posició.
També en el mateix grup 2, tres equips van marcar set gols. El Siurana va fer-ho a casa, contra l'Empuriabrava-Castelló B (7-1), el Camallera en la visita del Monells B (7-0) i el Medes l'Estartit al camp de l'Esportiu Ventalló (0-7).
En el grup 1, la Jonquera manté el coixí de quatre punts després d’una patida victòria contra el Garriguella. Un penal a l’afegit va donar els tres punts als fronterers. El Selvatans va fallar contra el Lladó (3-3) i el Roses City B continua sumant de tres en tres (5-0 contra el Cistella).
