El Bàscara puja al lideratge gràcies a l’ensopegada del Sant Miquel

En el grup 1, el líder la Jonquera pateix, però torna a sumar els tres punts

Acció defensiva del Bàscara contra el Vilamalla.

Roger Illa

Bàscara

El Bàscara continua entonat en el grup 2 de Quarta Catalana i, des de diumenge passat, és el nou colíder de la lliga. L’equip blaugrana va guanyar amb claredat contra el Vilamalla (4-1). Al seu torn, el Sant Miquel de Fluvià, que encara no havia perdut, va caure a casa contra el Borrassà (0-2). Gràcies a la combinació de resultats, bascarencs i santmiquelencs empaten ara dinou punts. Encara no s’han enfrontat, però el Bàscara té ara mateix un millor gol average, fet que el col·loca momentàniament en la primera posició.

També en el mateix grup 2, tres equips van marcar set gols. El Siurana va fer-ho a casa, contra l'Empuriabrava-Castelló B (7-1), el Camallera en la visita del Monells B (7-0) i el Medes l'Estartit al camp de l'Esportiu Ventalló (0-7).

En el grup 1, la Jonquera manté el coixí de quatre punts després d’una patida victòria contra el Garriguella. Un penal a l’afegit va donar els tres punts als fronterers. El Selvatans va fallar contra el Lladó (3-3) i el Roses City B continua sumant de tres en tres (5-0 contra el Cistella).

Defensem l’Empordanet del macroparc eòlic de la Tallada

El Bàscara puja al lideratge gràcies a l’ensopegada del Sant Miquel

Montse Capel convida a plasmar el desamor a través de la fotografia

Aleix Pérez i Estel Cañigueral guanyen la cinquena Olla de Tapis

Eva Trias, portaveu d’Alternativa per l’Escala: “Em faria il·lusió ser la primera alcaldessa de la història de la vila”

Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades

Azcón, al fòrum España 360: "Si no hi ha pressupost per segon any, el lògic és anar a eleccions a Aragó"

El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys

