Curses
Aleix Pérez i Estel Cañigueral guanyen la cinquena Olla de Tapis
La cursa reuneix 307 esportistes tot i els canvis de recorregut obligats per la meteorologia
Diumenge passat, Maçanet de Cabrenys va ser l’escenari de la cinquena edició de l’Olla de Tapis. La cursa de mitja muntanya va comptar amb la participació de 307 esportistes i va esgotar les inscripcions.
La victòria va ser per a dos dels grans favorits, Aleix Pérez (Cabirols Team) i Estel Cañigueral (Calldetenes Team). Pérez va completar el recorregut en un temps d'1 hora i 25 minuts i va acabar per davant de Thomas Villard (Gas Mountain Team) i d'Augustin Schotte. Estel Cañigueral, per la seva banda, no va tenir rival i va guanyar l’Olla de Tapis amb un temps d'1 hora i 47 minuts. La segona classificada va ser Montse Rivera, mentre que el tercer lloc el va ocupar Mireia Perpinyà.
Les inclemències meteorològiques van obligar els organitzadors a variar el recorregut previst per la presència de lloses glaçades. Així, els corredors van haver de completar dues voltes consecutives a un circuit més petit, amb un total de 16 quilòmetres de recorregut i 700 metres de desnivell positiu.
Paral·lelament, també es va disputar la cinquena edició del Tupí de Tapis, la versió més curta i assequible de l’Olla. En aquesta prova el triomf va ser per a Timothé Chanu (Tocats del Cim), qui va completar els 8 quilòmetres de recorregut -amb 350 metres de desnivell positiu- en un temps de 40 minuts i 45 segons. En la categoria femenina es va imposar Carmen Rodriguez en 52 minuts i 45 segons.
Punt final al Valls Catalanes 2025
L’Olla de Tapis va ser la tretzena i darrera prova de la temporada del Valls Catalanes Trailrunning Challenge 2025. La competició transfronterera, que va arrencar el 23 de març a Agullana amb La Suada, va acabar amb els triomfs absoluts de Thomas Villard (Gas Mountain Team) i d'Emma Bonnemort (Matavalons d’Arbúcies), els més regulars de la temporada. Villard va aconseguir el primer lloc amb un total de 1.404 punts, quedant per davant d’Albert Barrero (Valls Catalanes TRC) segon amb 1.066 punts, i de Vincent Boix (Tocats del Cim) tercer amb 940 punts. En la categoria femenina Emma Bonnemort, absenta per motius laborals a Tapis, va cloure el circuit amb un total de 947 punts. La segona plaça la va ocupar Mireia Perpinyà (Valls Catalanes TRC) amb 653 punts, mentre que Sònia Amor va ser tercera amb 279 punts.
El Valls Catalanes Trailrunning Challenge és un circuit transfronterer que va néixer el 2022 arran de l’agermanament de les curses l’Olla de Tapis de Maçanet de Cabrenys i el Trail des Salines de Céret. L’edició del 2025 ha comptat amb un total de 13 curses, quatre més que a la tercera edició, i amb la incorporació de les maratons de muntanya com a novetat més destacada. La competició ha transcorregut en cinc comarques diferents: tres a Girona (l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès) i dues a la Catalunya Nord (l’Alt Vallespir i el Vallespir), en municipis que formen part del territori integrat a l’Agrupació Europea de Cooperació Internacional del País, Art i Història Transfronterer (PAHT) de les Valls Catalanes. La majoria de les proves han tingut lloc a territori gironí (Agullana, Darnius, Molló, Maçanet de Cabrenys, Sant Joan de les Abadesses, Tapis, Montagut-Oix i Beuda-Albanyà), mentre que a la Catalunya Nord hi ha hagut cinc curses (Amélie-les-Bains-Palaldà, Lamanère, Serrallonga, Maureillas las Illas i Céret). En total han estat 23 els municipis implicats entre sortides, arribades i avituallaments.
