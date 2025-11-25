Futbol
L'escalenc Valery explica per què va rapar-se el cap: "Tinc alopècia areata"
L’extrem escalenc del Saragossa tanca el debat amb una publicació a les xarxes socials
Arturo Pola
Valery Fernández, que aquest diumenge passat va fer 26 anys, va decidir aclarir el motiu pel qual va rapar-se el cap a les poques setmanes de fitxar pel Saragossa. El futbolista escalenc va publicar al seu compte d’Instagram un missatge per acabar amb els rumors en el qual explicava que pateix un tipus d’alopècia: "Aprofito per aclarir una cosa que molta gent em preguntava: tinc alopècia areata. És una condició autoimmune que fa que el cos ataqui per error els fol·licles del cabell i això provoca l’aparició de zones sense cabell", va escriure Valery.
L’ex del Girona va assegurar que aquesta alopècia "no és greu ni dolorosa i estic bé. A més a més, amb el tractament adequat es recupera. Estic tranquil i en bones mans", va subratllar.
L’alopècia areata és una malaltia autoimmune que causa la pèrdua de cabell en forma de pedaços rodons i llisos al cuir cabellut o altres parts del cos, com les celles i les pestanyes. Passa quan el sistema immunitari ataca per error els fol·licles pilosos. Aquesta afecció no és contagiosa i pot afectar les persones de qualsevol edat.
