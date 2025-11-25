Tenis taula
Empat i tercer punt de l’any del CER l’Escala
L’equip altempordanès deixa escapar una renda de dos punts i s’ha de conformar amb un 3-3 final contra l’Alacant TM, quart a la lliga
El CER l’Escala va sumar un punt agredolç a casa, en la visita de l’Alicante TM. L’equip va quedar 3-3 contra un dels equips que ocupa la part alta, però va deixar escapar un avantatge momentani de 3 a 1.
Els palistes del CER per a l’ocasió van ser Iker González, Artur Grela i Samuel Kulczycki, que s’estrenava a la Polivalent de l’Escala. González va fer el primer punt en un igualat enfrontament que es va resoldre en el cinquè set. Just després, Kulczycki va perdre. Amb 1 a 1, Grela i, ara sí, Kulczycki van guanyar per la via ràpida per situar-se 1 a 3. I quan el CER necessitava únicament una victòria més, els palistes de l’Alicante van vèncer Iker González, primer, i Artur Grela, després, per cloure el matx amb el 3 a 3 definitiu.
El CER suma tres punts dels dotze possible a la lliga. És penúltim i ocupa, així doncs, les places de descens. El cuer de la Superdivisió és el Burgos, que encara no ha sumat cap punt.
