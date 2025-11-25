Tercera Catalana
Cap de setmana de golejades a la part alta de Tercera Catalana
Empuriabrava-Castelló, Bellcaire i Peralada B firmen golejades contundents per continuar a la part més alta de la lliga
L’Empuriabrava-Castelló, el Bellcaire i el Peralada B formen, ara mateix, el top 3 de Tercera Catalana. Curiosament, tots tres van golejar aquest cap de setmana passat. L’Empuriabrava, líder destacat, no va deixar cap opció a un Sant Llorenç de la Muga en caiguda lliure (5-0). El pitxitxi Sergi Llach va fer un hat-trick.
Especialment sonat va ser el 6-0 del Peralada B a un rival de la part alta com l’Atlètic Pals. El filial xampanyer ja havia fet tots els sis gols abans del minut 35. El Peralada B no perd des de la tercera jornada i, gràcies a aquesta ratxa, ja s'ubica en les posicions més privilegiades. El Bellcaire, per la seva banda, continua en un gran estat de forma i va atropellar el Llançà amb una maneta (5-0). Els del Baix Empordà només han perdut un partit aquesta temporada, justament contra l'Empuriabrava, que suma tres punts més a la taula amb un partit menys.
El Roses City, quart a la classificació, és l'equip que porta més temps imbatut: concretament des de la segona jornada, contra el Sant Llorenç. Tot i aquesta dada, els tres empats en les últimes tres jornades han allunyat els rosincs del lideratge.
