Tercera RFEF
El Peralada torna a quedar-se sense victòria, però s'emporta un bon punt de Manresa
L'empat a zero és el quart partit consecutiu sense guanyar dels xampanyers, vuitens classificats
Després de l'empat a zero d'aquest diumenge contra el Manresa, el Peralada encadena quatre partits consecutius sense guanyar ni fer més d'un gol. No està sent el millor tram de l'equip d'Àlex Marsal, però el punt al Congost, contra un dels equips cridats a ocupar les places de play-off, no suposa un mal resultat. I menys encara quan Arnau Fàbrega va ser, des de la porteria, el millor jugador verd-i-blanc. El llançanenc va tenir intervencions destacades tant en la primera com en la segona meitat i va ser el principal culpable que el Manresa quedés sense veure porteria.
A l'altra banda del camp, el Peralada va tornar a notar la sequera ofensiva. L'equip xampanyer no està trobant el to ofensiu d'altres temporades i, amb dotze gols anotats, se situa entre els cinc pitjors registres de la competició. La fiabilitat defensiva, això sí, manté el nivell dels últims anys i, per això, el Peralada continua molt més a prop del play-off que del descens. El conjunt altempordanès és vuitè amb disset punts i té el Manresa, l'equip que justament marca la promoció, quatre punts per sobre. Els empats i derrotes dels rivals més propers permeten que la mala ratxa de resultats no perjudiqui en excés a la taula classificatòria.
Ara, el Peralada buscarà trencar la mala dinàmica d'aquí a dues setmanes, en l'exigent visita de l'Hospitalet al Municipal. L'equip barceloní, tercer, arriba en bona forma i els xampanyers hauran de frenar el seu potencial ofensiu per poder endur-se un bon resultat.
