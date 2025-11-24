Tercera RFEF
L'Escala balla al ritme de Youssef i torna a trepitjar els talons del líder
El doblet i assistència a la segona meitat del davanter de Palafrugell protagonitzen la victòria contra el Mollerussa (3-1)
Fa poques setmanes, l'Escala va enllaçar dos partits amb final cruel. Davant el Badalona va perdre en els últims minuts i, contra el Cornellà, va deixar escapar una renda de tres gols. Els dos resultats podien fer caure els ànims d'un club que està lluitant contra tot pronòstic pel lideratge. Però no va ser així. L'Escala continua guanyant, suma els últims sis punts que ha disputat i, potser com a rebel·lió davant els precedents de Badalona i Cornellà, ho està aconseguint gràcies a les segones parts. Aquest diumenge passat, els de David Gurillo van guanyar el Mollerussa amb tres gols en el segon temps (3-1) i amb un Youssef Zayzoun que, entrant des de la banqueta, va participar en totes les dianes amb un doblet i una assistència.
El palafrugellenc està convertint-se en el davanter total al Nou Miramar. Va fer mal al Mollerussa des de tots els registres que se li poden demanar. En el primer gol va ser el més murri per aprofitar, des del terra, una pilota morta en un córner (63'). Poc després, en el 69, va fer una gran passada a l'espai per un també inspirat Adri Expósito. El lloretenc va definir amb una picadeta exquisida. El Mollerussa va retallar distàncies en un penal, però va quedar-se amb deu al cap de poca estona i Youssef va fer l'última estocada en els últims instants. Aquest cop sí, va ser un gol marca de la casa de l'ex del Cerdanyola, castigant a l'espai i definint en l'u contra u.
El Badalona i el Cornellà van empatar i l'Escala torna a ser segon, a un sol punt del lideratge badaloní. L'equip està establert a ple dret entre els opositors a l'ascens i, ara per ara, sembla que haurien de canviar moltes coses per veure un daltabaix. Sigui com sigui, els del Nou Miramar buscaran continuar guanyant d'aquí a dues setmanes, contra un Vilassar de Mar que també encadena dues victòries.
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre de Figueres
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres