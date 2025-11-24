Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Figueres mostra la seva millor cara i torna a respirar a la lliga (3-1)

Part de l'onze unionista abans del partit.

Part de l'onze unionista abans del partit. / UE Figueres

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

El Figueres va tornar a guanyar més d'un mes després, contra el Sant Jaume de Llierca, i ho va fer amb una actuació convincent. En el debut a casa de Jordi Grabulosa com a entrenador, la Unió va mostrar la seva versió més dominant de la temporada i va acabar vencent per 3 a 1. Xavi Ferrón va obrir la llauna just abans del descans, en el minut 43, i va premiar una bona primera meitat unionista. Joel Casado va ampliar la distància en el 63' i Ferran López, debutant aquesta jornada, va fer el tercer en el minut 80. El filial olotí va fer el gol de l'honor en el temps afegit.

La victòria és un estímul anímic per la plantilla figuerenca després d'una ratxa massa llarga sense tastar la victòria. L'etapa de Jordi Grabulosa s'ha iniciat amb quatre punts de sis possibles, amb empat al camp del líder inclós. Ara, la Unió és setena i té el play-off a tres punts. Aquest dissabte (17h) toca derbi empordanès al camp del Palamós. El degà té un sol punt més que el Figueres i encadena tres partits seguits sense guanyar.

