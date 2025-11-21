Patinatge artístic
Yeray Faus aixeca el seu quart campionat d'Europa de Solo Dance consecutiu
El de Sant Miquel aixeca el premi a Matosinhos, a Portugal
El patinador de Sant Miquel de Fluvià Yeray Faus és tetracampió d'Europa de Solo Dance. El cap de setmana passat, Faus va aixecar el quart Campionat d'Europa de la seva curta carrera. D'aquesta manera, el del Patinatge Artístic Figueres allarga la ratxa fins als quatre anys consecutius guanyant el trofeu continental.
Matosinhos, a Portugal, va ser la seu d'aquest títol. Els anteriors els havia aconseguit com a aleví als Països Baixos (2022) i a Croàcia (2023), i ja com a infantil a Suïssa (2024). Yeray Faus va assistir a la cita acompanyat pels seus entrenadors, Arantxa i Aitor Sacristán.
