Patinatge artístic

Yeray Faus aixeca el seu quart campionat d'Europa de Solo Dance consecutiu

El de Sant Miquel aixeca el premi a Matosinhos, a Portugal

L'actuació de Yeray Faus.

L'actuació de Yeray Faus. / Cedida

Redacció

Matosinhos (Portugal)

El patinador de Sant Miquel de Fluvià Yeray Faus és tetracampió d'Europa de Solo Dance. El cap de setmana passat, Faus va aixecar el quart Campionat d'Europa de la seva curta carrera. D'aquesta manera, el del Patinatge Artístic Figueres allarga la ratxa fins als quatre anys consecutius guanyant el trofeu continental.

Faus amb el trofeu.

Faus amb el trofeu. / Cedida

Matosinhos, a Portugal, va ser la seu d'aquest títol. Els anteriors els havia aconseguit com a aleví als Països Baixos (2022) i a Croàcia (2023), i ja com a infantil a Suïssa (2024). Yeray Faus va assistir a la cita acompanyat pels seus entrenadors, Arantxa i Aitor Sacristán.

TEMES

