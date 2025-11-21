Tenis taula
Un top mundial s'estrena aquest vespre a la Polivalent de l'Escala
El polonès Samuel Kulczycki, vuitantè del rànquing mundial, jugarà el seu primer partit com a local amb el CER
Samuel Kulczycki, el vuitantè millor jugador de tenis taula del rànquing mundial actual, debutarà aquest divendres al vespre (18:30h) a la Sala Polivalent de l'Escala. El palista polonès del CER l'Escala va firmar pel club el mes de gener, però només va poder disputar un partit de la temporada 2024/2025, un derbi català a la pista del Borges en el qual va fer els dos punts de la derrota escalenca (4-2). En aquesta 25/26, Kulczycki, de vint-i-tres anys, continua formant part de la plantilla del CER a Superdivisió i s'estrenarà a casa en el partit davant l'Alicante TM.
Kulczycki serà un reforç de luxe per al matx d'aquesta sisena jornada. El jove palista ha voltat, recentment, per diverses de les millors lligues del món: des de la de la seva Polònia natal, possiblement la competició nacional més potent d'Europa, fins a la lliga xinesa, l'alemanya o la dels Estats Units, passant per campionats internacionals com la Champions League o per competicions de seleccions com el Campionat d'Europa per equips, el Campionat del Món per equips o les rondes classificatòries per als Jocs Olímpics. Kulczycki és campió europeu sub-21, doble campió europeu sub-19 i subcampió mundial sub-19.
La incorporació del de Polònia hauria de suposar un incentiu pel CER l'Escala de cara a obtenir la segona victòria de la temporada. L'inici de competició no ha deixat els resultats desitjats i el CER té, ara per ara, quatre derrotes i una sola victòria contra l'Hospitalet. L'equip és antepenúltim i empata a punts amb el mateix l'Hospitalet, el primer conjunt que ocupa les places de descens. L'Alicante TM, el rival d'aquesta nit, és quart i suma tres victòries i un empat.
