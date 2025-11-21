Futbol gaèlic
El Cèltic Girona, el nou club de futbol gaèlic amb marcat caràcter de l'Empordà
L'equip ha estat reconegut per la GEE irlandesa i ja pot competir en la lliga de la península Ibèrica
A poc a poc i amb bona lletra, el futbol gaèlic català continua fent passos endavant. Així ho corroboren dues novetats de les últimes setmanes: el reconeixement de l'esport per la Generalitat, i l'oficialització a escala irlandesa del primer club gironí, el Cèltic Girona. El Cèltic és ara el tercer club català de futbol gaèlic, afegint-se així als Barcelona Gaels i al Sitges Gaèlic.
La llum verda per part de l'entitat irlandesa GEE (Gaelic Games Europe) permet que el nou club pugui competir ja a escala internacional. El Cèltic Girona tindrà una base marcadament altempordanesa, tant en el seu equip masculí com en el femení. Un dels representants de la comarca és el lledonenc Xavier Arnau. Arnau, jugador actiu de l'esport des que va tornar de viure uns anys a Irlanda, detalla que l'oficialitat del club és una gran notícia, però que representa encara "un petit pas que ens obre les portes a altres coses".
Entre aquests projectes immediats hi ha el de valorar la participació en la pròxima edició de la lliga de la península Ibèrica. Enguany, la competició deixa d'iniciar-se el mes de febrer i ho farà abans d'acabar aquest 2025. El canvi escurça el marge de maniobra del Cèltic Girona, però Xavier Arnau encara no descarta res. Un altre dels aspectes a tenir en compte és l'econòmic: de la divisió en tres seus que se solia fer de la competició, ara es passarà a jugar partit d'anada i tornada en el camp de cada equip. En una competició d'abast internacional, aquesta novetat incrementa significativament els costos en transport. Davant aquest fet, i per compensar també la falta d'efectius en un esport encara molt minoritari, el Cèltic Girona està sospesant si competir sol o si fer-ho formant col·laboració amb algun altre club d'Espanya.
A banda, la creació del club gironí apropa un altre dels projectes futurs del futbol gaèlic català. L'augment de jugadors i, sobretot, jugadores hauria de nodrir la Selecció Catalana de cara a competir tant en la categoria masculina com en la femenina al Campionat del Món que es disputarà l'any vinent. El projecte, això sí, encara es troba en una fase "embrionària", reconeix Arnau.
