Primera Catalana
La Unió homenatjarà Antoni Carbonell abans del partit de dissabte contra el Sant Jaume
És un dels noms més destacats del futbol figuerenc durant el segle XX
L'exfutbolista Antoni Carbonell (Figueres, 1945) serà el protagonista de la prèvia del pròxim partit a casa de la Unió Esportiva Figueres. Carbonell serà homenatjat abans del matx contra el Sant Jaume de Llierca - Olot B, aquest dissabte a les quatre de la tarda. Serà una introducció especial a un partit que tindrà també l'al·licient del debut de Jordi Grabulosa a Vilatenim.
Carbonell va jugar tres temporades dividides en dues etapes al primer equip de la Unió. Al camp del carrer del Far hi va disputar les seves dues primeres temporades com a sènior (la 1963/1964 i la 1964/1965), en les quals va marcar més de quaranta gols i va contribuir a ascendir a Tercera Divisió. Des d'allà, amb dinou anys, va firmar per l'Espanyol després de superar unes proves amb l'entrenador perico d'aquell moment, Laszlo Kubala. Va pertànyer nou anys al club de Sarrià, fins al 1974. Després de continuar la seva carrera a l'Hércules d'Alacant i patir una greu lesió al genoll, Carbonell va disputar una última temporada amb el Figueres abans de retirar-se amb trenta-un anys.
Nou fitxatge des de l'Escala
Dues setmanes després d'anunciar el retorn de Gerard Pouget Pugi, la Unió ha tornat a pescar a l'Escala. L'equip incorpora el carriler Ferran López, de vint-i-nou anys i amb passat també al Peralada. Tot i haver tingut un rol més protagonista amb Raúl Paje, aquesta temporada no estava comptant per David Gurillo.
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- La gran història d'humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
- Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
- Agnès Lladó anuncia que no repetirà com a candidata d'Esquerra a Figueres: 'La vida són etapes, i la política també
- Defuncions del 19 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà