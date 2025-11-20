Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Copa Catalunya

El Peralada elimina l'Olot per passar de ronda a la Copa Catalunya

Pol Blay, de falta directa, fa l'únic gol del partit

Pol Blay, l'autor del gol peraladenc.

Pol Blay, l'autor del gol peraladenc. / CF Peralada

Roger Illa

Peralada

El Peralada continuarà el seu camí a la Copa Catalunya després d'eliminar l'Olot. En un partit igualat i marcat per rotacions d'uns i altres, els d'Àlex Marsal van endur-se l'eliminatòria per la mínima. L'equip xampanyer en va fer prou amb un golàs de Pol Blay a la segona meitat (69'). El migcampista de l'Estartit, que havia entrat a la mitja part, va transformar un xut de falta impecable pel primer pal de Jan Danés.

La victòria va trencar una curiosa ratxa negativa del Peralada. Tal i com va apuntar l'usuari d'X Cristian García, el resultat va suposar la primera victòria com a local a la Copa Catalunya en quasi vint anys. L'última havia estat contra el Figueres, el juny del 2006.

El Peralada espera ara rival per a la setena ronda de la competició. El Lleida Esportiu, el Sant Andreu, el Camp Joliu, el Sabadell i el Terrassa són els altres equips que van guanyar dimecres el bitllet per aquesta fase. Queden tres partits per jugar-se el dimecres vinent.

