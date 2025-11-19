Copa Catalunya
El Peralada rep l'Olot amb l'objectiu de ser continuar avançant a la Copa Catalunya
S'enfrontaran aquest dimecres a les set del vespre
Aquest dimecres al vespre (19h), el Peralada i l'Olot s'enfronten en un derbi gironí que decidirà l'accés a la setena fase de la Copa Catalunya. El partit es disputarà al Municipal de Peralada. L'Olot debuta a la competició d'aquest any, ja que va estalviar-se les rondes anteriors pel fet de ser equip de Segona Federació (competició de la qual és, ara mateix, desè). El Peralada, al seu torn, va eliminar l'Escala en el derbi de la ronda anterior (1-3).
El Peralada-Olot serà un dels partits amb més història que es jugaran en aquesta sisena ronda de la Copa Catalunya, amb enfrontaments determinats per proximitat geogràfica. Altres derbis d'aquesta fase seran el Mollerussa-Lleida, el Camp Joliu de Tarragona-Reus Reddis, el derbi vallesà entre el Ripollet i el Sabadell o partits entre equips de la perifèria barcelonina com el Montanyesa-Badalona o el Grama-Espanyol B.
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Retrobament d'antics companys de FRIDASA
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- Pere Miquel Estela
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'