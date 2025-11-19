Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Copa Catalunya

El Peralada rep l'Olot amb l'objectiu de ser continuar avançant a la Copa Catalunya

S'enfrontaran aquest dimecres a les set del vespre

Un Peralada-Olot del Torneig de l'Estany del 2024.

Un Peralada-Olot del Torneig de l'Estany del 2024. / Aniol Resclosa

Roger Illa

Roger Illa

Peralada

Aquest dimecres al vespre (19h), el Peralada i l'Olot s'enfronten en un derbi gironí que decidirà l'accés a la setena fase de la Copa Catalunya. El partit es disputarà al Municipal de Peralada. L'Olot debuta a la competició d'aquest any, ja que va estalviar-se les rondes anteriors pel fet de ser equip de Segona Federació (competició de la qual és, ara mateix, desè). El Peralada, al seu torn, va eliminar l'Escala en el derbi de la ronda anterior (1-3).

El Peralada-Olot serà un dels partits amb més història que es jugaran en aquesta sisena ronda de la Copa Catalunya, amb enfrontaments determinats per proximitat geogràfica. Altres derbis d'aquesta fase seran el Mollerussa-Lleida, el Camp Joliu de Tarragona-Reus Reddis, el derbi vallesà entre el Ripollet i el Sabadell o partits entre equips de la perifèria barcelonina com el Montanyesa-Badalona o el Grama-Espanyol B.

TEMES

