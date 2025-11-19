Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La llançanenca Aina Cusí, sense rival en els trenta quilòmetres de la CMG gironina

La trailrunner tanca la temporada amb victòria en la modalitat de Gravel Run

Aina Cusí a la CMG.

Aina Cusí a la CMG. / CMG

La catorzena edició de la Cursa de Muntanya de Girona (CMG) va disputar-se aquest passat diumenge. La popular cita va tenir protagonisme altempordanès, ja que la corredora llançanenca Aina Cusí va regnar en una de les categories, la Gravel Run, que s'estrenava en aquesta edició de 2025.

La prova va fer trenta quilòmetres de distància per camins de sorra de les Gavarres, amb un desnivell positiu acumulat de 1.050 metres i sortida i arribada a Girona. Cusí va completar l’exigent recorregut en un temps de 2 hores, 31 minuts i 12 segons. La corredora de l'equip Merrell no va tenir rival: la segona classificada, Shannon Amy, va arribar més de vint minuts després de la trailrunner llançanenca.

