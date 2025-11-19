Tercera Catalana
L’Empuriabrava-Castelló s’endú tres punts d’or de la visita a l’Escala
L'equip d'Albert Albert és més líder gràcies als empats del Bellcaire i el Roses City
L’Empuriabrava-Castelló va aprofitar els empats dels seus dos perseguidors més directes, el Bellcaire i el Roses City, per agafar aire en el lideratge de Tercera Catalana. L’equip d’Albert Albert va imposar-se al camp de l’Escala B, on encara ningú havia guanyat, per 1 a 2. Van marcar Pol Compte i Diego Soria. Ara, l’Empuriabrava té tres punts més que el Bellcaire i cinc més que el Roses City, però compta amb un partit ajornat davant el quart classificat, l’Atlètic Pals, que es jugarà el 26 de novembre.
A la part baixa, i tot i haver començat bé, el Roses B enllaça cinc derrotes consecutives i ja és el cuer. Tampoc reacciona el Base Roses, penúltim amb 7 punts. Els de la Vinyassa van caure a Llançà amb tres gols locals a la segona meitat.
