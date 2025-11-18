Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Sant Miquel aguanta el pols pel lideratge gràcies a un partit boig a l’Estartit

En el grup 1, el Roses City B goleja el Base Roses B en el derbi de filials (0-5

El Sant Miquel celebra un dels gols contra el Medes l'Estartit.

El Sant Miquel celebra un dels gols contra el Medes l'Estartit. / CF Sant Miquel

Roger Illa

Roger Illa

L'Estartit / Roses

L’encert ofensiu del Sant Miquel de Fluvià continua donant-li punts i mantenint-lo en el lideratge del grup 2 de Quarta Catalana. Aquest cap de setmana van guanyar l’equip que arribava com a segon, el Medes l’Estartit, en un partit boig que va acabar 5-6. Mustafa Sarr i Armando Díaz van fer un hat-trick cadascú per endur-se els tres punts que mantenen el Sant Miquel a la part més alta de la taula.

Darrere pressionen el Verges, també imbatut, i un Bàscara en ratxa. Tot i perdre en l’estrena, els de Teixi sumen cinc victòries en els últims sis partits, l’última a Fortià (0-3). Tenen ara tres punts menys que el Sant Miquel i, tot i tenir haver mostrat menys pólvora en atac, superen clarament el líder en l’apartat defensiu. Només han encaixat quatre gols.

El Roses City B celebra la golejada contra el Base Roses B.

El Roses City B celebra la golejada contra el Base Roses B. / Roses City

Golejada en el derbi de filials

En el grup 1, el Roses City B es manté en bona forma. El filial cityzen encadena cinc victòries consecutives i és, amb quinze punts, el segon classificat de la lliga. L’últim partit el va enfrontar a l’altre filial rosinc del grup, el del Base Roses. Tot i que els gris-i-vermells arribaven en bon moment, no va haver-hi color: el City B va fer una maneta a la Vinyassa, amb tres gols abans de la mitja hora i dues dianes finals. Miren ara el líder de la categoria, la Jonquera. Els fronterers es mantenen ferms i només han deixat escapar dos punts. Diumenge van vèncer amb autoritat al Sa Guarda de Cadaqués (1-4).

