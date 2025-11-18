Quarta Catalana
El Sant Miquel aguanta el pols pel lideratge gràcies a un partit boig a l’Estartit
En el grup 1, el Roses City B goleja el Base Roses B en el derbi de filials (0-5
L’encert ofensiu del Sant Miquel de Fluvià continua donant-li punts i mantenint-lo en el lideratge del grup 2 de Quarta Catalana. Aquest cap de setmana van guanyar l’equip que arribava com a segon, el Medes l’Estartit, en un partit boig que va acabar 5-6. Mustafa Sarr i Armando Díaz van fer un hat-trick cadascú per endur-se els tres punts que mantenen el Sant Miquel a la part més alta de la taula.
Darrere pressionen el Verges, també imbatut, i un Bàscara en ratxa. Tot i perdre en l’estrena, els de Teixi sumen cinc victòries en els últims sis partits, l’última a Fortià (0-3). Tenen ara tres punts menys que el Sant Miquel i, tot i tenir haver mostrat menys pólvora en atac, superen clarament el líder en l’apartat defensiu. Només han encaixat quatre gols.
Golejada en el derbi de filials
En el grup 1, el Roses City B es manté en bona forma. El filial cityzen encadena cinc victòries consecutives i és, amb quinze punts, el segon classificat de la lliga. L’últim partit el va enfrontar a l’altre filial rosinc del grup, el del Base Roses. Tot i que els gris-i-vermells arribaven en bon moment, no va haver-hi color: el City B va fer una maneta a la Vinyassa, amb tres gols abans de la mitja hora i dues dianes finals. Miren ara el líder de la categoria, la Jonquera. Els fronterers es mantenen ferms i només han deixat escapar dos punts. Diumenge van vèncer amb autoritat al Sa Guarda de Cadaqués (1-4).
