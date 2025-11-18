Curses
L’Olla i el Tupí de Tapis tanquen la temporada de trailrunning aquest pròxim diumenge
L'Olla és l'última prova del circuit transfronterer Valls Catalanes d'aquest any
L’Olla de Tapis i el seu germà petit, el Tupí, es disputaran aquest diumenge vinent amb una presència prevista de més de quatre-cents atletes. La versió llarga de l’emblemàtica cursa serà una mitja marató de muntanya, de dificultat tècnica elevada i un desnivell positiu acumulat de quasi 1.000 metres. La prova tancarà el circuit transfronterer Valls Catalanes d’aquest 2025 i comptarà amb Mireia Perpinyà i Ludovic Fernández, dos dels seus participants més fidels en els últims anys, com a favorits a repetir la victòria de l'any passat.
Per la seva banda, el Tupí de Tapis serà la versió curta amb 9 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu en la seva cinquena edició. El Tupí tindrà una dificultat tècnica molt més assumible.
